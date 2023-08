Więcej rosyjskiego LNG płynie do UE. Kto go kupuje?

Jeśli założyć, że dynamika importu LNG nie zmieni się do końca roku, to UE sprowadzi w sumie 31 mln m3 tego surowca. To ilość równoważna około 43 bcm sprowadzanych gazociągami. Jeśli porównać to z poziomem importu sprzed wojny, widać znaczący spadek, bo w 2021 roku UE sprowadziła z Rosji w sumie (gazociągami i LNG) około 176 bcm gazu. Niepokojące jednak jest to, że rosyjski LNG nie tylko ciągle płynie do UE, ale też jest go coraz więcej: w 2021 roku było go 15 mld m3, w 2022 22 mld m3, a w 2023 będzie go prawdopodobnie 31 mld m3. Dopóki UE nie wprowadziła embarga na ten surowiec, firmy go kupujące nie czują się zobligowane do ograniczania zakupów w Rosji, mimo politycznych apeli płynących z Brukseli.

Apel bez odzewu

– Możemy i powinniśmy jak najszybciej całkowicie pozbyć się rosyjskiego gazu, pamiętając jednocześnie o naszym bezpieczeństwie dostaw – powiedziała już w marcu tego roku unijna komisarz ds. energii Kadri Simson. – Zachęcam wszystkie państwa członkowskie i wszystkie firmy do zaprzestania zakupów rosyjskiego LNG i niepodpisywania nowych kontraktów gazowych z Rosją po wygaśnięciu istniejących kontraktów – dodała Estonka. Na razie apel pozostał bez odzewu.

– Kupowanie rosyjskiego gazu ma taki sam skutek, jak kupowanie rosyjskiej ropy. Oba surowce finansują wojnę w Ukrainie, a każde euro oznacza większy rozlew krwi. Podczas gdy kraje europejskie potępiają wojnę, jednocześnie wkładają pieniądze do kieszeni Putina. Kraje te powinny dostosować swoje działania do swoich słów, zakazując handlu rosyjskim LNG, który napędza zarówno wojnę, jak i kryzys klimatyczny – powiedział Jonathan Noronha-Gant z organizacji Global Witness.

Drastyczny spadek cen energii z Rosji

Z danych publikowanych przez organizację CREA wynika, że od agresji na Ukrainę wpływy Rosji ze sprzedaży energii na całym świecie wyniosły 413 mld euro, z czego 277 mld pochodzi z ropy, 101 mld z gazu i 35 mld z węgla. Z tego UE zapłaciła Rosji 162 mld euro: 95 mld za ropę, 64 mld za gaz i 3 mld za węgiel.

Jednocześnie UE jest jedynym dużym odbiorcą energii z Rosji, którego zakupy drastycznie zmalały. O ile przez dziesięć miesięcy 2022 r. (licząc od wybuchu wojny) Unia zapłaciła Rosji 141 mld euro, o tyle w ciągu prawie ośmiu miesięcy tego roku jest to 21 mld euro. UE spadła przez to na drugie miejsce w rankingu energetycznych klientów Rosji – za Chiny, które w tym roku zapłaciły Rosji blisko dwa razy więcej niż klienci unijni. Tuż za UE plasują się Indie i w skali całego roku kraj ten z pewnością przegoni Unię. W bliskiej przyszłości większym klientem Rosji może stać się także Turcja.