Amerykański Apollo Global Management, jedna z największych na świecie firm zarządzających alternatywnymi aktywami oraz dostawca rozwiązań kapitałowych dla firm i sektora emerytalnego, złożył niewiążącą ofertę przejęcia niemieckiej państwowej firmy energetycznej Uniper, dowiedział się Reuters.

Reklama Reklama

Największa transakcja w tym roku

Tym samym Amerykanie stanęli do rywalizacji z graczami wyspecjalizowanymi w sektorze energetycznym – norweskim koncernem Equinor, czeskim EPH należącym do miliardera Daniela Křetínskiego, konsorcjum KKR i niemieckiego RWE oraz konsorcjum firmy inwestycyjnej Brookfield i kanadyjskiej CPPIB.

Agencja Reuters informowała wcześniej, że cena sprzedaży pakietu blisko 75 proc. Unipera mogłaby sięgnąć 10 mld euro. A to uczyniłoby tę transakcję jedną z największych w europejskim sektorze użyteczności publicznej w tym roku. Niemieckie Ministerstwo Finansów, które zarządza 99,12 proc. udziałów państwa w Uniperze, ogłosiło, że spodziewa się sprzedaży do 74,12 proc. akcji spółki.

Czeska firma energetyczna EPH, a także konsorcjum składające się z firmy inwestycyjnej Brookfield i kanadyjskiego CPPIB, złożyły już oferty wstępne. Norweski Equinor oraz konsorcjum KKR i RWE również wyraziły zainteresowanie kupnem Unipera. W najbliższych tygodniach oferenci dostaną informacje o możliwości przejścia do kolejnej rundy.

Drugim możliwym wariantem reprywatyzacji Unipera jest wprowadzenie dużego pakietu na giełdę. Za tym opowiadają się związki zawodowe w koncernie. Pracownicy obawiają się, że inwestor strategiczny może podzielić firmę czy znacznie zredukować załogę.

Uniper ściga Gazprom po świecie

Przed agresją Rosji na Ukrainę Uniper był największym importerem rosyjskiego gazu w Niemczech, miał też udziały w złożach i elektrowniach w samej Rosji. Rosyjska spółka Unipro zarządzała pięcioma elektrowniami o mocy ponad 11200 MW. Gdy Gazprom odciął dostawy, spółka musiała kupować surowiec na rynku spotowym po rekordowo wysokich cenach, aby wywiązać się ze stałych kontraktów z odbiorcami. Spowodowało to gigantyczną stratę netto 19,1 mld euro.

Aby nie doszło do załamania systemu energetycznego Niemiec, rząd znacjonalizował Uniper, przejmując 99,12 proc. udziałów za 13,5 mld euro. Całe wsparcie kredytowe i gwarancyjne sięgnęło blisko 30 mld euro. Uniper stracił swoje rosyjskie aktywa, które zostały zagrabione przez reżim. Oficjalnie dekretem Putina zajęte zostały w „zarząd tymczasowy”.

W czerwcu 2024 r. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie przyznał Uniperowi ponad 13 mld euro odszkodowania od Gazprom Exportu za wstrzymanie dostaw gazu w 2022 r. Wyrok ten pozwolił Niemcom na oficjalne i nieodwracalne rozwiązanie wszystkich długoterminowych kontraktów z Gazpromem. Rosjanie kary nie zapłacili. Do dziś Uniper odzyskał kilkaset milionów dol. w aktywach Gazpromu zajętych w różnych krajach.