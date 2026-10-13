Minister Andrzej Domański
– Silny przemysł stanowi fundament naszego bezpieczeństwa i naszej konkurencyjności. Jednocześnie wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się nasze branże energochłonne z uwagi na ceny energii. Dlatego Polska to dziś największy plac budowy, jeśli chodzi o energetykę – powiedział we wtorek na spotkaniu branżowym zorganizowanym przez Pracodawców RP, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Dodał jednak, że nawet obecne inwestycje związane z energetyką wiatrową, morską czy jądrową nie są w stanie nadgonić wieloletnich zaniedbań w obszarze energetycznym, a polskie firmy mogą oczekiwać na wsparcie państwa.
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Pod koniec września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, zakładający dopłaty dla firm energochłonnych na lata 2027–2030. Do polskiego przemysłu, jako rządowe rekompensaty za wysokie ceny prądu, ma trafić ok. 5 mld zł.
Wiceminister energii Wojciech Wrochna, choć podkreślił wagę tego rozwiązania, zaznaczył, że jest to jedynie opcja tymczasowa. – Musimy doprowadzić do modelu transformacji energetycznej, gdzie będziemy mieć tańszą energię. To jedyna metoda, aby średnioterminowo nasz przemysł odpowiednio funkcjonował – powiedział podczas spotkania Wrochna.
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Domański wskazał także, że konieczne są lepsze rozwiązania na poziomie unijnym, dzięki czemu firmy z UE pozostaną konkurencyjne względem chociażby produkcji azjatyckiej.
– Europa musi skończyć z gospodarczą naiwnością. Bez przemysłu nie ma silnej i odpornej gospodarki. My w tej chwili stawiamy mocno na przemysł obronny (…), ale również przemysł stalowy czy chemiczny jest związany z bezpieczeństwem. (…) Polska i Europa muszą postawić na przemysł – powiedział minister.
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Aby ustawa o wsparciu polskich przedsiębiorstw energochłonnych mogła wejść w życie, wymagana jest nie tylko zgoda po stronie polskiego parlamentu, ale również po stronie unijnej. Pomoc publiczna o takiej skali, sięgającej 5 mld zł, wymaga bowiem notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej.
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