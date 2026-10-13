– Silny przemysł stanowi fundament naszego bezpieczeństwa i naszej konkurencyjności. Jednocześnie wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się nasze branże energochłonne z uwagi na ceny energii. Dlatego Polska to dziś największy plac budowy, jeśli chodzi o energetykę – powiedział we wtorek na spotkaniu branżowym zorganizowanym przez Pracodawców RP, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

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Dodał jednak, że nawet obecne inwestycje związane z energetyką wiatrową, morską czy jądrową nie są w stanie nadgonić wieloletnich zaniedbań w obszarze energetycznym, a polskie firmy mogą oczekiwać na wsparcie państwa.

Docelowo prąd musi być tańszy

Pod koniec września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, zakładający dopłaty dla firm energochłonnych na lata 2027–2030. Do polskiego przemysłu, jako rządowe rekompensaty za wysokie ceny prądu, ma trafić ok. 5 mld zł.

Wiceminister energii Wojciech Wrochna, choć podkreślił wagę tego rozwiązania, zaznaczył, że jest to jedynie opcja tymczasowa. – Musimy doprowadzić do modelu transformacji energetycznej, gdzie będziemy mieć tańszą energię. To jedyna metoda, aby średnioterminowo nasz przemysł odpowiednio funkcjonował – powiedział podczas spotkania Wrochna.

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Polska i Europa muszą postawić na przemysł

Domański wskazał także, że konieczne są lepsze rozwiązania na poziomie unijnym, dzięki czemu firmy z UE pozostaną konkurencyjne względem chociażby produkcji azjatyckiej.

– Europa musi skończyć z gospodarczą naiwnością. Bez przemysłu nie ma silnej i odpornej gospodarki. My w tej chwili stawiamy mocno na przemysł obronny (…), ale również przemysł stalowy czy chemiczny jest związany z bezpieczeństwem. (…) Polska i Europa muszą postawić na przemysł – powiedział minister.

Aby ustawa o wsparciu polskich przedsiębiorstw energochłonnych mogła wejść w życie, wymagana jest nie tylko zgoda po stronie polskiego parlamentu, ale również po stronie unijnej. Pomoc publiczna o takiej skali, sięgającej 5 mld zł, wymaga bowiem notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej.