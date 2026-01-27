Aktualizacja: 27.01.2026 19:42 Publikacja: 27.01.2026 14:27
W latach 2015–2020 koszt produkcji energii z morskich wiatraków spadł o 70 procent =
Foto: adobestock
Wśród sygnatariuszy porozumienia zawartego podczas Szczytu Morza Północnego w Hamburgu znalazły się: Niemcy, Dania, Francja, Irlandia, Belgia, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania i Norwegia. W spotkaniu udział brała też Islandia.
Podpisany pakt inwestycyjny ma minimalizować ryzyka, wytyczając konkretne plany i zapewniając bezpieczeństwo prowadzonych inwestycji. Przewiduje między innymi zobowiązanie do zapewnienia dwustronnych kontraktów różnicowych jako standardu projektowania aukcji dla morskiej energetyki wiatrowej, co umożliwia odblokowanie inwestycji, obniżenie kosztów finansowania i zapewnienie przejrzystości przychodów.
Umowa kładzie większy nacisk na projekty transgraniczne. Zakładana jest koordynacja w zakresie planowania sieci, połączenia mają być prowadzone do więcej niż jednego kraju. Część projektów może być powiązana z morską produkcją wodoru. Wszystko z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego Europy.
Wciąż obowiązuje uzgodniona w 2023 r. w Ostendzie gotowość do budowy do 300 GW farm wiatrowych do 2050 r. W Hamburgu ministrowie energii krajów zadeklarowali budowę we współpracy jednej trzeciej tych mocy. Inwestycja obejmie realizację samych farm o mocy 100 GW, ale też transgranicznych połączeń sieciowych. Opracowane mają zostać wspólne ramy finansowe projektów. Do 2027 r. mają zostać zidentyfikowane pierwsze obiecujące projekty morskich farm o mocy do 20 GW, będących projektami transgranicznymi.
Gwarancja, że przetargi będą ogłaszane również po 2030 r. zwiększa pewność planowania i inwestycji sektora. Stocznie czy producenci turbin będą mieli zarysowaną na wiele lat do przodu perspektywę zleceń, przy czym harmonogram inwestycji ma być rozłożony równomiernie, by zapewnić płynne dostawy komponentów i uniknąć wąskich gardeł również w przypadku usług. Z kolei branża wiatrowa zobowiązała się do obniżenia kosztów produkcji energii elektrycznej o 30 proc. do 2040 r. Będzie to możliwe dzięki efektowi skali i niższym kosztom kapitału.
Regionalna współpraca zwiększyć ma efektywność projektów i – jak podkreślają sygnatariusze hamburskiej umowy – usprawnić ich realizację. W spotkaniu, poza przedstawicielami decydentów reprezentujących poszczególne kraje, brało też udział około sto podmiotów reprezentujących sektor w całym łańcuchu dostaw. Obecni byli również operatorzy systemów przesyłowych sieci elektrycznych i wodorowych. Realizacja planu wymaga, jak podkreślano, intensywnej współpracy i istotnych inwestycji ze strony sektora prywatnego. W wyniku podjętych działań, Morze Północne ma stać się „największym światowym centrum czystej energii”.
Umowa przewiduje inwestycje na poziomie 9,5 mld euro do 2030 r. w cały łańcuch wartości obejmujący nie tylko produkcję, ale też infrastrukturę portową i statki. To pociągnie za sobą powstanie 91 tysięcy nowych miejsc pracy. Budowane ma być 15 GW mocy morskiej energetyki wiatrowej rocznie w latach 2031-2040.
Europa stoi wobec wyzwań związanych z globalną konkurencją, niestabilną sytuacją geopolityczną, wysokimi kosztami energii i przyspieszającymi zmianami klimatu. Również morska energetyka wiatrowa znalazła się pod presją. W kilku państwach regionu Morza Północnego ostatnie aukcje na morską energetykę wiatrową nie przyciągnęły żadnych ofert. Rosną koszty finansowania i komponentów, co wywołuje poczucie niepewności wśród przedstawicieli sektora offshore. – W tym kontekście dostrzegamy znaczną korzyść w uzupełnieniu podejścia krajowego podejściem regionalnym, aby skorzystać z bardziej niezawodnego i efektywnego, obejmującego cały basen morski, rozwoju morskich odnawialnych źródeł energii – tłumaczą sygnatariusze umowy. Wspólne działania mają promować stabilne, bezpieczne i przystępne cenowo dostawy energii i zwiększać konkurencyjność regionu, wpisując się w politykę dekarbonizacji.
Przyjęty plan działań ma pozwolić trwale uniezależnić się od surowców energetycznych z Rosji – deklaruje niemiecki resort gospodarki i energii. Uzgodnione 100 GW odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną dla prawie 100 mln gospodarstw. – Wysyłamy Rosji bardzo wyraźny sygnał: nie pozwolimy wam dłużej wykorzystywać energii przeciwko nam – potwierdził na konferencji prasowej duński komisarz ds. energii Dan Jørgensen.
Z drugiej strony porozumienie można też odczytać jako manifest wspólnego stanowiska wobec nieprzychylnych słów ze strony amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który jeszcze kilka dni temu w Davos krytykował plan stopniowego wycofywania się z produkcji węglowodorów z Morza Północnego Wielkiej Brytanii, podkreślając jednocześnie nieopłacalność inwestycji w energetykę wiatrową. Umowa pokazuje, że Europa jest innego zdania i zakłada, że zamierza czerpać z farm realne korzyści, zarówno jeśli chodzi o nowe dostępne wolumeny czystej energii, jak i uniezależnianie się od zewnętrznych dostawców oraz zakładany spadek cen energii.
Szczyt Morza Północnego po raz pierwszy zorganizowano w 2022 r. w Danii. W tym czasie Europa była pogrążona w kryzysie energetycznym. Od tamtej pory kraje regionu Morza Północnego spotykają się, by wzmacniać współpracę na rzecz rozwoju sektora energetyki morskiej. Obecnie moc zainstalowana morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym to około 30 GW. Większość z nich przypada na Wielką Brytanię – około 16 GW.
