„Centrum czystej energii”

Wciąż obowiązuje uzgodniona w 2023 r. w Ostendzie gotowość do budowy do 300 GW farm wiatrowych do 2050 r. W Hamburgu ministrowie energii krajów zadeklarowali budowę we współpracy jednej trzeciej tych mocy. Inwestycja obejmie realizację samych farm o mocy 100 GW, ale też transgranicznych połączeń sieciowych. Opracowane mają zostać wspólne ramy finansowe projektów. Do 2027 r. mają zostać zidentyfikowane pierwsze obiecujące projekty morskich farm o mocy do 20 GW, będących projektami transgranicznymi.

Gwarancja, że przetargi będą ogłaszane również po 2030 r. zwiększa pewność planowania i inwestycji sektora. Stocznie czy producenci turbin będą mieli zarysowaną na wiele lat do przodu perspektywę zleceń, przy czym harmonogram inwestycji ma być rozłożony równomiernie, by zapewnić płynne dostawy komponentów i uniknąć wąskich gardeł również w przypadku usług. Z kolei branża wiatrowa zobowiązała się do obniżenia kosztów produkcji energii elektrycznej o 30 proc. do 2040 r. Będzie to możliwe dzięki efektowi skali i niższym kosztom kapitału.

Regionalna współpraca zwiększyć ma efektywność projektów i – jak podkreślają sygnatariusze hamburskiej umowy – usprawnić ich realizację. W spotkaniu, poza przedstawicielami decydentów reprezentujących poszczególne kraje, brało też udział około sto podmiotów reprezentujących sektor w całym łańcuchu dostaw. Obecni byli również operatorzy systemów przesyłowych sieci elektrycznych i wodorowych. Realizacja planu wymaga, jak podkreślano, intensywnej współpracy i istotnych inwestycji ze strony sektora prywatnego. W wyniku podjętych działań, Morze Północne ma stać się „największym światowym centrum czystej energii”.

Konkurencyjność i oferty pracy

Umowa przewiduje inwestycje na poziomie 9,5 mld euro do 2030 r. w cały łańcuch wartości obejmujący nie tylko produkcję, ale też infrastrukturę portową i statki. To pociągnie za sobą powstanie 91 tysięcy nowych miejsc pracy. Budowane ma być 15 GW mocy morskiej energetyki wiatrowej rocznie w latach 2031-2040.

Europa stoi wobec wyzwań związanych z globalną konkurencją, niestabilną sytuacją geopolityczną, wysokimi kosztami energii i przyspieszającymi zmianami klimatu. Również morska energetyka wiatrowa znalazła się pod presją. W kilku państwach regionu Morza Północnego ostatnie aukcje na morską energetykę wiatrową nie przyciągnęły żadnych ofert. Rosną koszty finansowania i komponentów, co wywołuje poczucie niepewności wśród przedstawicieli sektora offshore. – W tym kontekście dostrzegamy znaczną korzyść w uzupełnieniu podejścia krajowego podejściem regionalnym, aby skorzystać z bardziej niezawodnego i efektywnego, obejmującego cały basen morski, rozwoju morskich odnawialnych źródeł energii – tłumaczą sygnatariusze umowy. Wspólne działania mają promować stabilne, bezpieczne i przystępne cenowo dostawy energii i zwiększać konkurencyjność regionu, wpisując się w politykę dekarbonizacji.