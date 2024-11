Nowa jednostka gazowa funkcjonuje pod nową nazwą PGE Gryfino Dolna Odra. Składa się z dwóch bloków gazowo-parowych nr 9 i 10 o mocy 683 MW brutto każdy. Elektrownia zapewni bezpieczeństwo energetyczne regionu, pokrywając ponad 5 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

PGE Gryfino Dolna Odra jest największą i najbardziej sprawną elektrownią tego typu w Polsce i jedną z najnowocześniejszych w Europie. Jej sprawność nominalna przekracza 63 proc., co oznacza, że jest o ponad 70 proc. wyższa w porównaniu ze starymi blokami węglowymi.

Nowe bloki gazowe zastąpiły wysłużone i nieefektywne jednostki węglowe w Elektrowni Dolna Odra. Wpisują się w strategię dekarbonizacji aktywów wytwórczych Grupy PGE. Jednocześnie ta inwestycja wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także zapewnia stabilne dostawy energii dla ponad 3 mln gospodarstw domowych. – Dzięki swojej elastyczności, czyli możliwości szybkiego uruchomienia i zmiany ilości produkowanej energii, inwestycja w Gryfinie pomoże sprostać wymaganiom rynku i stabilizacji sieci elektroenergetycznej w Polsce oraz optymalizacji wykorzystania zmiennej produkcji energii ze źródeł odnawialnych – mówi Dariusz Marzec, prezes zarządu PGE SA.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska i rozwój OZE

Dzięki możliwości szybkiego startu jednostki i możliwości elastycznej pracy będzie ona wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii. Szybkość startu ze stanu zimnego do minimum technicznego elektrowni wynosi cztery godziny, a ze stanu gorącego do minimum technicznego – 30 minut.

Elektrownia została tak zaprojektowana, aby spełniać najbardziej restrykcyjne limity emisji wynikające z konkluzji BAT dla bloków gazowo-parowych. Emisja pyłu i tlenków siarki zostanie ograniczona niemal do zera, co istotnie wpłynie na jakość powietrza w regionie. Wskaźnik emisyjności nowej elektrowni wynosi ok. 330 g CO2 na kWh wytworzonej energii elektrycznej, co jest wartością niemal trzykrotnie niższą niż w blokach węglowych Elektrowni Dolna Odra.

Moce nowej elektrowni posiadają 17-letni kontrakt w aukcji rynku mocy, który obowiązuje od 2024 r. Jak podkreślił podczas niedawnej konferencji EuroPower & OZE Power Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Energetycznych, prace nowych jednostek gazowych już dają duży oddech dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, głównie ze względu na swoją moc oraz elastyczność.

Duża inwestycja w Rybniku

Jednostki gazowe ze względu na sprawność elastyczność i koszt wytworzenia energii w naturalny sposób zastępować będą stare bloki węglowe na rynku. Jednocześnie będą zwiększać możliwość optymalnego wykorzystania produkcji energii z OZE.

W tym roku PGE rozpoczęła budowę największego w Polsce bloku gazowo-parowego w Rybniku o mocy 882 MW. Od początku 2027 r. będzie on stanowił stabilne i elastyczne źródło dostaw energii i bilansował moce wytwórcze OZE.

Jak wskazuje operator, czyli PSE, musimy rozróżnić kwestię mocy od energii, a ograniczanie produkcji z OZE to trudna decyzja, której przyczyną jest fakt, że sam system oraz gospodarka nie są jeszcze w tym względzie elastyczne. Krótko mówiąc, nie mamy jak zagospodarować energii w czasie nadmiarowej podaży, która w OZE nie jest niczym nowym. Prezes zarządu PSE Grzegorz Onichimowski podkreślał w jednej z dyskusji na temat transformacji, że elastyczność w miksie energetycznym będzie musiała opierać się zarówno na świadomym zużyciu energii przez konsumentów, jak i inwestycji w nowe moce generacji szczytowej, czyli elektrownie gazowe.

PGE Polska Grupa Energetyczna w swoich działaniach stawia zarówno na konkretne inwestycje w tym drugim obszarze, jak również na edukację na pierwszej płaszczyźnie oszczędzania i świadomego korzystania z energii.

Materiał Partnera