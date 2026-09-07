Nawet 45 proc. akcji Polskiej Grupy Zbrojeniowej może zmienić właściciela. Pakiet ma trafić do spółki kontrolowanej przez państwo. Głównym kandydatem do wejścia do zbrojeniowego giganta jest Orlen – wynika z ustaleń XYZ.

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Porządkowanie aktywów. Zbrojeniówka w pierwszej kolejności?

Z informacji, które pozyskaliśmy zaś z otoczenia Ministerstwa Aktywów Państwowych, wynika, że resort przygotowuje szeroki plan porządkowania aktywów w spółkach, a sektor zbrojeniowy jest jednym z tych obszarów, który wymaga uporządkowania właścicielskiego.

NIK wielokrotnie zwracał uwagę, że struktura akcjonariatu w obecnym kształcie budzi poważne wątpliwości. Przypomnijmy, że 20 spółek należących do Polskiego Holdingu Zbrojeniowego w 2014 r. zostało skonsolidowanych pod szyldem powołanej przez Radę Ministrów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W zamian za to objął 40 proc. udziałów w PGZ.

Na razie to analizy

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przedstawili pod koniec sierpnia plany porządkowania portfela spółek Skarbu Państwa i przejmowania udziałów w części z nich przez inne podmioty należące do Skarbu Państwa. W efekcie tych transakcji mogą być istotne wpływy budżetowe. – Chciałbym jednak podkreślić, że nie będą to wpływy związane ze zmniejszeniem się stopnia kontroli Skarbu Państwa nad spółkami ani nie planujemy sprzedaży akcji z naszego zasobu poza sferę publiczną – powiedział wówczas Wojciech Balczun. Jego zdaniem wciąż jest niewykorzystany potencjał, jeżeli chodzi o współpracę między spółkami z udziałem Skarbu Państwa i osiąganie synergii w ich działaniach.

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Z naszych informacji z kolei wynika, że faktycznie taki wariant, jak przejęcie części aktywów PGZ przez Orlen jest rozważany, ale jest on obecnie na etapie analiz, a nie podejmowania konkretnych decyzji. Po drugie, pakiet ok. 45 proc. wydaje się być dużym pakietem akcji. Ewentualnie może wchodzić w grę sprzedaż mniej niż 45 proc. walorów.