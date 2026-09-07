Duża operacja wokół PGZ. Orlen jednym z głównych kandydatów do przejęcia udziałów
Nawet 45 proc. akcji Polskiej Grupy Zbrojeniowej może zmienić właściciela. Pakiet ma trafić do spółki kontrolowanej przez państwo. Głównym kandydatem do wejścia do zbrojeniowego giganta jest Orlen – wynika z ustaleń XYZ.
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Z informacji, które pozyskaliśmy zaś z otoczenia Ministerstwa Aktywów Państwowych, wynika, że resort przygotowuje szeroki plan porządkowania aktywów w spółkach, a sektor zbrojeniowy jest jednym z tych obszarów, który wymaga uporządkowania właścicielskiego.
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NIK wielokrotnie zwracał uwagę, że struktura akcjonariatu w obecnym kształcie budzi poważne wątpliwości. Przypomnijmy, że 20 spółek należących do Polskiego Holdingu Zbrojeniowego w 2014 r. zostało skonsolidowanych pod szyldem powołanej przez Radę Ministrów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W zamian za to objął 40 proc. udziałów w PGZ.
Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przedstawili pod koniec sierpnia plany porządkowania portfela spółek Skarbu Państwa i przejmowania udziałów w części z nich przez inne podmioty należące do Skarbu Państwa. W efekcie tych transakcji mogą być istotne wpływy budżetowe. – Chciałbym jednak podkreślić, że nie będą to wpływy związane ze zmniejszeniem się stopnia kontroli Skarbu Państwa nad spółkami ani nie planujemy sprzedaży akcji z naszego zasobu poza sferę publiczną – powiedział wówczas Wojciech Balczun. Jego zdaniem wciąż jest niewykorzystany potencjał, jeżeli chodzi o współpracę między spółkami z udziałem Skarbu Państwa i osiąganie synergii w ich działaniach.
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Orlen po latach starań wreszcie przejął ponad 95 proc. akcji Energi i ma otwartą drogę do wycofania spółki z giełdy, co jednak takim oczywistym nie...
Z naszych informacji z kolei wynika, że faktycznie taki wariant, jak przejęcie części aktywów PGZ przez Orlen jest rozważany, ale jest on obecnie na etapie analiz, a nie podejmowania konkretnych decyzji. Po drugie, pakiet ok. 45 proc. wydaje się być dużym pakietem akcji. Ewentualnie może wchodzić w grę sprzedaż mniej niż 45 proc. walorów.
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