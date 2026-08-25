Atak na dwa ważne zakłady w Rosji. Rafineria płonęła, Gazprom też dostał cios
„Potwierdzono pożar na terenie zakładu (rafinerii Afipskiej – PAP). Skala wyrządzonych szkód jest ustalana” – napisano w komunikacie sztabu na Telegramie.
Jak przekazano, w nocy z 23 na 24 sierpnia zaatakowane zostały także dwie instalacje separacji gazu U–272 w Astrachańskim Zakładzie Przetwórstwa Gazu w obwodzie astrachańskim w Rosji.
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„Produkty Astrachańskiego Zakładu Przetwórstwa Gazu są wykorzystywane do zaopatrywania rosyjskich sił zbrojnych, a siarka techniczna jest stosowana do produkcji materiałów wybuchowych” – zaznaczył Sztab Generalny.
Rafineria Afipska jest jednym z dużych zakładów przetwórstwa ropy naftowej w Kraju Krasnodarskim. Jej moc projektowa wynosi 6,25 mln ton ropy rocznie. Zakład produkuje m.in. olej napędowy i komponenty benzynowe oraz uczestniczy w zaopatrywaniu rosyjskiej armii.
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Astrachański Zakład Przetwórstwa Gazu należy do systemu koncernu Gazprom. Moc projektowa zakładu wynosi 12 mld metrów sześciennych gazu oraz około 7,3 mln ton kondensatu gazowego rocznie. Zakład wytwarza m.in. stabilny kondensat gazowy, benzynę, olej napędowy, mazut, skroplone gazy węglowodorowe oraz siarkę techniczną.
Wcześniej, we wtorek, władze Kraju Krasnodarskiego w południowo–zachodniej części Rosji, cytowane przez agencję AFP, podały, że dwie osoby zginęły, a na terenie miejscowej rafinerii wybuchł pożar w wyniku ataku ukraińskich dronów.
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