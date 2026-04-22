Na spotkaniu z mediami na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że rząd będzie wychodził z projektem podatku od nadmiarowych zysków. To pierwsza tak mocna i decydująca deklaracja. Dotychczas rząd komunikował, że ten nowy podatek jest rozważany i analizowany wraz z rozwojem wojny na Bliskim Wschodzie.

– Założenia projektu (podatku od nadmiarowych zysków – red.) powinny być gotowe do końca kwietnia – przekazał Andrzej Domański. – Pracujemy nad tym (...). Podtrzymuję, że będziemy wychodzić z projektem – powiedział, dodając, że jego wolą jest, aby pod koniec tego miesiąca przedstawić założenia projektu.

Podatek od nadmiarowych zysków: kogo obejmie windfall tax w Polsce?

Minister, dopytany przez naszą redakcję, jakie podmioty obejmie podatek od nadmiarowych zysków, a więc czy poza Orlen dotknie także elektroenergetykę, powiedział, że z definicji „windfall tax” powinien być nakładany na te podmioty, które czerpią nadmiarowe zyski w konkretnej sytuacji gospodarczej. W kręgach rządowych związanych z energetyką słychać jednak, że elektroenergetyka akurat w efekcie tego kryzysu nadmiarowych zysków nie ma. Orlen ma je czerpać przede wszystkim na sprzedaży gazu. Pod koniec marca premier Donald Tusk zapowiedział co prawda, że rząd wprowadzi podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Później jednak przekazywano, że sprawa jest analizowana.

Górnictwo w Polsce: czy rząd zwiększy finansowanie sektora w 2026 roku?

Minister pytany, czy rząd zamierza dosypać kolejne pieniądze do górnictwa na drugą połowę tego roku, wskazał, że w budżecie zapisano tyle środków, ile jest. – To ponad 5 mld zł. W rządzie razem z ministrem energii oraz ministrem aktywów działamy jednak, aby tych środków na dalszą działalność (górnictwa – red.) nie brakowało. Pamiętajmy jednak, że te środki to pieniądze podatników – powiedział minister. Na Śląsku słychać nieoficjalnie, że Polska Grupa Górnicza bez dodatkowych pieniędzy w drugiej połowie tego roku może mieć problemy finansowe.

Druga elektrownia jądrowa w Polsce: finansowanie i rola inwestorów prywatnych

Minister pytany o realizację drugiej elektrowni jądrowej powiedział, że nie powinna ona być finansowana w ten sam sposób co pierwsza (środki z budżetu). – Mamy swoje ograniczenia finansowe. Miejsca w budżecie na realizację drugiego projektu jądrowego w ten sam sposób nie ma. Natomiast są inwestorzy, podmioty, które mają siłę, aby ten projekt realizować. Możemy dyskutować nad systemem ceny. Polska potrzebuje drugiej, wielkoskalowej elektrowni jądrowej, ale w budżecie na to środków nie ma, tak jak było to w przypadku pierwszej – powiedział minister.