Joanna Kępczyńska, E.ON Polska: Kryzys energetyczny nie może się powtórzyć

Jak wyglądało zarządzanie finansowe podczas kryzysu ukraińskiego?

Zostaliśmy zaskoczeni. To był test dotyczący zdolności przeorganizowania się i zmiany strategii finansowania w warunkach zupełnie ekstremalnie zmiennych cen. Musieliśmy zapewnić energię klientom, ale jej koszt był nieprzewidywalny. Przygotowaliśmy różne scenariusze kształtowania się cen i naszego zapotrzebowania na gotówkę, które oczywiście bardzo wzrosło, było potencjalnie na najwyższym historycznym poziomie. Zabezpieczyliśmy sobie dodatkowe linie kredytowe w bankach, dla których zresztą również był to ciężki czas. Z kolei one zaczęły przyglądać się energetyce i zastanawiać, czy chcą tej branży pożyczać potężne pieniądze. Mieliśmy więc sytuację następującą: rekompensaty za mrożenie cen nigdy nie zwróciły nam w pełni kosztów, a branża finansowa patrzyła na nas z dystansem. Procedury bankowe, które wcześniej w normalnych czasach trwały trzy miesiące, zaczęły nagle trwać po sześć miesięcy. Było to mało komfortowe, na szczęście mogliśmy liczyć na wsparcie z grupy.

Firmy energetyczne to są jednak silne przedsiębiorstwa z dużym majątkiem. Nam udało się zabezpieczyć finansowanie, dlatego nie użyliśmy maksymalnych linii kredytowych.

Czyli nie ziściły się pesymistyczne scenariusze?

To prawda, choć wówczas wszystko wydawało się pesymistyczne. Musieliśmy działać i myśleć niestandardowo, dotychczasowe mechanizmy przestały działać. Nie mogliśmy dopuścić do sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie regulować swoich zobowiązań. Jednak wszystko, co się działo wtedy na rynku, szło w złym kierunku. Ceny drastycznie rosły, więc musieliśmy wydawać więcej na zakup energii i składać coraz wyższe zabezpieczenia na Towarowej Giełdzie Energii pod nasze kontrakty, ponieważ wzrastał ich profil ryzyka. Poza tym niektóre regulacje mrożące były wprowadzane z datą wsteczną. To powodowało, że nagle byliśmy zmuszeni do sprzedawania energii poniżej kosztów jej zakupu, a rekompensaty dostawaliśmy z opóźnieniem. Stawiało to nas w bardzo trudnej sytuacji pod kątem płynności finansowej. Ale udało się przetrwać ten trudny okres.

Czy całkowicie odszedł w przeszłość?