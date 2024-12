Orlen chce Nowej Chemii zamiast Olefin III. To była sztandarowa inwestycja Obajtka

Wstrzymanie inwestycji w Olefiny III i podane w związku z tym informacje miały istotny wpływ na przecenę akcji Orlenu podczas środowej sesji. Po godz. 16 ich kurs spadał o ponad 5 proc., do 50,40 zł. Była to zdecydowanie największa zniżka spośród spółek zaliczanych do indeksu WIG20.

Budowa Kompleksu Olefin III w Płocku Foto: PAP/Szymon Łabiński

Orlen podjął decyzję o zatrzymaniu inwestycji dotyczącej budowy kompleksu petrochemicznego Olefiny III w Płocku w dotychczasowym zakresie. Powodem jest brak rentowności. To z kolei konsekwencja nieuwzględnienia w dotychczasowych założeniach wszystkich potrzebnych elementów infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego zakładu przez poprzedni zarząd, na czele którego stał Daniel Obajtek, obecny europoseł PiS. Ponadto nie doszacowano czasu potrzebnego na realizację przedsięwzięcia i kosztów jego finansowania oraz koniecznych do poniesienia łącznych nakładów inwestycyjnych. Te ostatnie wzrosły do 45–51 mld zł. Z tej kwoty do końca września wydatkowano 12,6 mld zł.

Orlen dąży do ograniczenia negatywnych skutków inwestycji w Olefiny III

Orlen całkowicie nie rezygnuje ze swojej flagowej inwestycji. – W sensie projektowym będzie to nowe zadanie. W sensie fizycznym będziemy starali się, aby było ono w jak największym stopniu oparte na tym, co już zostało zrobione i co jest do zrobienia oraz zostało już zakontraktowane – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Tym samym w dalszym ciągu będzie realizowana podstawowa część inwestycji dotycząca produkcji olefin. Zdecydowano m.in., że docelowe moce wytwórcze etylenu wyniosą 740 ton rocznie. Jednocześnie ograniczony zostanie zakres inwestycji o te elementy, które koncern uważa za zbędne i nieopłacalne. W efekcie część trwających przetargów zostanie przerwana. Inne będą przedmiotem negocjacji z wykonawcami.