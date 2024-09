Nawet 70 mld zł trafi na poprawę przesyłu i magazynowania energii z KPO

BGK ma prowadzić osobne nabory w zakresie inwestycji w sieci oraz magazyny energii.

Warunki otrzymania pomocy w ramach Funduszu Transformacji Energetycznej

Fundusz jest adresowany do większych przedsiębiorstw ponieważ minimalna wartość pożyczki to 200 mln zł. Nie ma natomiast podziału na obszary. Jak zwrócił uwagę prezes BGK Mirosław Czekaj, oprocentowanie pożyczek wyniesie 0,5 proc. w skali roku, przy 25-letnim okresie kredytowania i 9-letniej karencji. - To bardzo tanie pieniądze z UE, powinny przełożyć się na koszty funkcjonowania firm i spadek rachunków odbiorców - zaznaczył. Jak dodał, pożyczki będą mogły pokryć do 95 proc. kosztów danej inwestycji, minimalny wkład własny firmy to 5 proc.

Nabory mają potrwać do II kw. 2026 r. lub do wyczerpania pieniędzy. Nabór wniosków dla inwestorów planujących realizację inwestycji w obszarze sieci elektroenergetycznych został uruchomiony. Nabór na pożyczki na transformację energetyczną planowany jest w I kwartale 2025 r. Nabory mają potrwać do II kw. 2026 r. lub do wyczerpania pieniędzy. Inwestycje będzie można realizować także po 31 sierpnia 2026 r., pod warunkiem jednak podpisani wcześniejszej umowy na finansowanie przed tą datą.

– Bank Gospodarstwa Krajowego jako wiarygodny partner wdraża z sukcesem środki europejskie od wielu lat. W przypadku Krajowego Planu Odbudowy podpisaliśmy dzisiaj szóstą umowę, co oznacza, że do tej pory powierzono nam już prawie 96 proc. zaplanowanych środków na część pożyczkową dla BGK. Jako operator poszczególnych instrumentów w ubiegłym tygodniu zaczęliśmy już podpisywać umowy z pożyczkobiorcami – to oznacza, ze środki pożyczkowe z KPO będą już wkrótce obecne w gospodarce. Na mocy dzisiejszej umowy, której wartość to ponad 16 mld euro, czyli ok. 70 mld zł. natychmiast uruchamiamy nabór dla projektów z obszaru rozwoju sieci elektroenergetycznych. To kolejny ważny krok na drodze do transformacji energetycznej Polski – mówi Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Instrument Wsparcia krajowego systemu energetycznego będzie miał również pozytywny wpływ na gospodarkę kraju, jak i rynek pracy, poprzez tworzenie miejsc pracy w gałęziach gospodarki związanych z nowoczesnymi technologiami energetycznymi.

Fundusz Transformacji ze środków ETS czeka

Fundusz Transformacji Energetycznej z nazwy brzmi podobnie jak planowany już od trzech lat Fundusz Transformacji Energetycznej, który miał być zasilony środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 (przychody do budżetu wynoszą rocznie ok. 22 – 24 mld zł z systemu EU ETS). To jednak dwa osobne fundusze. Jeśli chodzi o ten, który miał wydawać środki ze sprzedaży uprawień do emisji CO2 jest on obecnie przedmiotem dyskusji z Ministerstwem Finansów. - Rozmowy dotyczą ile z tej puli środków może trafić do tego Funduszu każdego roku. Budżet ma także swoje inne potrzeby – mówiła minister. Nie podała jednak daty, kiedy projekt ustawy o powołaniu tego Funduszu może się pojawić.