Amerykański stan znalazł sposób na ekologów. Blokowali wydobycie ropy

W lipcu ubiegłego roku organizacja ekologiczna Wyoming Outdoor Council wzięła udział w przetargu na dzierżawę działki w hrabstwie Sublette. W przeciwieństwie do konkurenta, Kirkwood Oil and Gas, ekolodzy nie byli zainteresowani dzierżawą w celu wydobywania ropy, ale w celu ochrony dzikiej przyrody. Ostatecznie ekolodzy zaproponowali tylko 18 dolarów za akr i przegrali z konkurencją proponującą 19 dolarów.

Po zakończeniu licytacji Kirkwood Oil and Gas dowiedziało się, że konkurowało z ekologami i zaskarżyło przetarg twierdząc, że cena została sztucznie zawyżona, a firma oszukana. Wyoming Outdoor Council broniło się jednak dowodząc, że przez cały czas występowało jawnie i było gotowe płacić z własnych środków czynsz za 640 akrów (12 tys. dolarów).

Wyomig zabrania ekologom dzierżawy działek wydobywczych

Działania ekologów nie spodobały się Petroleum Association of Wyoming, organizacji skupiającej biznes sektora wydobywczego w stanie. W imieniu organizacji złożono więc projekt ustawy, która w czerwcu została przyjęta przez stanowy parlament. Ustawa ma na celu ochronę rozwoju energetyki przed ekologami czy miliarderami chcącymi chronić środowisko naturalne.

- Zamiast czekać, aż to stanie pomyśleliśmy – No dobrze, wkroczmy do akcji i wprowadźmy ustawę, która będzie działać odstraszająco – powiedział serwisowi WyoFile prezez Petroleum Association of Wyoming.