Piotr Guział miał zostać zwolniony ze stanowiska członka zarządu w Orlen Deutschland, które zajął we wrześniu 2020 roku. Funkcji tej nie pełnił cały czas – w 2023 miał trzymiesięczną przerwę, po której wrócił do pobierania wynagrodzenia.

Guziała zwolniono także ze stanowiska prezesa Orlen Austria. O zwolnieniach poinformował serwis Business Insider.

Czytaj więcej Polityka Piotr Guział dyrektorem w spółce Orlenu Piotr Guział od czerwca jest dyrektorem zarządzającym w niemieckiej spółce Orlenu. Były burmistrz Ursynowa startował w ubiegłym roku w wyborach na prezydenta Warszawy. Po wycofaniu swojej kandydatury poparł Patryka Jakiego.

Piotr Guział – częste zmiany partii i kontrowersje

Choć karierę zaczynał jeszcze w SdRP (która to partia była trzonem SLD) w 1997 r., to w ostatnich latach Piotr Guział mocno związał się ze środowiskiem PiS i Solidarnej/Suwerennej Polski. W jego karierze liczne były też kontrowersje związane z jego wypowiedziami, takimi jak ta z 2013 roku, gdy był burmistrzem Ursynowa (dzielnicy Warszawy). Pytał wtedy na Twitterze (obecnie X) „Tylko jak ona biegła po ciemku?”, co dotyczyło ofiary gwałtu w Lesie Kabackim. Odebrane zostało to powszechnie jako obwinianie ofiary, a Piotr Guział musiał się z tego gęsto tłumaczyć.

Kariera polityczna Piotra Guziała przebiegała pod znakiem częstych zmian barw partyjnych. W 2005 odszedł z SLD, najpierw do Partii Demokratycznej, potem do Socjaldemokracji Polskiej (SDPL). W 2010 został burmistrzem warszawskiego Ursynowa, między innymi przy poparciu PiS. W 2011 wystąpił z SDPL z powodu rozpoczęcia przez partię współpracy z PO. Po nieudanym starcie na prezydenta Warszawy w 2014 w drugiej turze poparł Jacka Sasina z PiS. W 2018 roku poparł Patryka Jakiego w wyborach w Warszawie, co sprawiło, że odciął się od niego komitet Nasz Ursynów+Otwarty Ursynów, z których startował do rady dzielnicy. Po porażkach oświadczył, że zakończył karierę polityczną.