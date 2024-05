Paweł Olechnowicz na pytanie, czy były prezes Orlenu Daniel Obajtek powinien zostać "prześwietlony" przez zapowiadaną komisją do spraw rosyjskich wpływów, odparł, że „kontrowersyjne sprawy powinny zostać przeanalizowane”.

Reklama

Czytaj więcej energia Paweł Olechnowicz, były prezes Grupy Lotos: Ktoś chciał wymazać Lotos z rynku Rosjanie ostrzyli sobie zęby na Rafinerię Gdańską już od wielu lat. W czasach rządów PiS i przy pomocy koncernu z Arabii Saudyjskiej ten cel został zrealizowany – mówi Paweł Olechnowicz, wieloletni prezes Grupy Lotos.

- Zdarzenia, które miały miejsce, niektórzy mówią biznesowe w tym budowa czempiona, jakim jest Orlen powinna być przeanalizowane” powiedział Olechnowicz. Jego zdaniem trzeba szczególnie przeanalizować powody dla „został wymazany z mapy gospodarczej Lotos”, zwłaszcza, że ta spółka "była w czołówce firm, które działały na polskim rynku".

Zapytany o to czy służby pracują w kwestii Orlenu odpowiednio sprawnie odparł, że nie do niego należy ocena, „ale minęło sporo czasu i firma powinna żyć swoim życiem biznesowym, a jest sporo do zrobienia”. Paweł Olechnowicz uważa, że „niezależnie od tego, co się opowiada, to życie biznesowe powinno iść do przodu”.