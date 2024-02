Pierwszy konkurs na prezesa rozstrzygnięty. Enea ma nowe kierownictwo

Ponadto rada nadzorcza Enei odwołała Marcina Pawlickiego z funkcji członka zarządu ds. operacyjnych i Lecha Żaka z funkcji członka zarządu ds. strategii i rozwoju. Przyczyny odwołania nie zostały podane.

Kolejni prezesi możliwi już w kolejnym tygodniu

Z kolei w poniedziałek, 26 lutego, mija termin na składanie podań do największej spółki elektroenergetycznej w kraju, a więc do Polskiej Grupy Energetycznej. Rada nadzorcza firmy przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami od 28 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r. Faworytem do objęcia fotela prezesa jest Robert Soszyński, były prezes PERN. Tutaj także – podobnie jak w przypadku Enei – efekty przesłuchań i konkursu możemy poznać zaraz po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych, a więc w piątek 1 marca. Wówczas możemy poznać także nazwiska wiceprezesów ds. regulacji, ds. wsparcia i rozwoju.

W poniedziałek 26 lutego dobiega także termin składania ofert na stanowisko prezesa Tauronu oraz jego trzech zastępców – ds. finansów, handlu oraz ds. zarządzania majątkiem i rozwoju. Faworytami do objęcia fotela prezesa, wymieniani są: Grzegorz Lot (wiceprezes Polenergii Sprzedaż) i Piotr Kołodziej (lub ktoś z jego najbliższego otoczenia), były wiceprezes Tauronu. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się od 29 lutego 2024 r. do 4 marca 2024 r.

W przypadku Orlenu zainteresowani kandydaci swoje zgłoszenia mogą składać do 1 marca, a rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami zaplanowano w terminie 11–15 marca. Faworytem jest Krzysztof Zamasz, dyrektor handlowy Veoli.

Mimo rozpisanych konkursów, każdy z kandydatów musiał także uzyskać rekomendację z najbliższego otoczenia premiera Donalda Tuska.