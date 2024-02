Orlen Lietuva - największy donator budżetu Litwy

Według litewskiej gazety ekonomicznej „Verslo žinios”, producent i sprzedawca produktów naftowych Orlen Lietuva, który zajął pierwsze miejsce na liście największych w 2023 r płatników podatków (527,9 mln euro) wyprzedził inną firmę z paliwowego sektora. To litewski trader surowcami energetycznymi - Okseta. W zeszłym roku firma ta zapłaciła podatki w wysokości 302,2 mln euro czyli o 227 mln euro mniej niż spółka Orlenu.

Orlen przegonił Ignitis

Trzecim co do wielkości podatnikiem na Litwie w 2023 r. był dostawca energii elektrycznej i gazu ziemnego Ignitis (należy do państwowej Ignitis grupė), która w zeszłym roku wniosła do budżetu państwa 285 mln euro.

Państwowa Inspekcja Skarbowa Litwy poinformowała też, że w ubiegłym roku przy obliczaniu podatków zapłaconych bez akcyzy i VAT pierwsze miejsce zajęła państwowa spółka Lasy Państwowe (Valstybinių miškų urėdija), która wniosła do budżetu 73,1 mln euro. budżet.

Na drugim miejscu znajduje się firma biotechnologiczna Thermo Fisher Scientific Baltics (68,9 mln euro) a SEB Bank jest na trzecim miejscu (57,3 mln euro).