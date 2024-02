Ukraińskie drony zaatakowały rosyjską rafinerię 600 km od granicy

Źródło powiedziało agencji Reuters, że takie ataki dronami będą kontynuowane. „Uderzając w rafinerie ropy naftowej pracujące dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, nie tylko odcinamy logistykę dostaw paliwa dla sprzętu wroga, ale także zmniejszamy środki w rosyjskim budżecie” – podało źródło.

Odległość od północno-wschodniego miasta Charkowa w pobliżu granicy z Rosją i południowo-rosyjskiego miasta Wołgograd wynosi ponad 600 km. Od początku inwazji na Ukrainę Rosja regularnie przeprowadza ataki rakietowe dalekiego zasięgu na cele na Ukrainie, co skłoniło Kijów do poszukiwania sposobów na kontrataki dalekiego zasięgu. Udało się to dzięki nowoczesnym dronom bojowym – pisze Reuters.