Kara URE na Energę może być tylko wierzchołkiem góry lodowej

Czytaj więcej Debaty Czas ucieka, a energia z wiatru nadal czeka Energia z wiatru jest zdrowa i niskoemisyjna. Rozmowa na temat energetyki wiatrowej to rozmowa o ekonomii i gospodarce, a nie polityce – przekonują eksperci, którzy uczestniczyli w debacie „Rzeczpospolitej”.

Postępowania dotyczą także m.in. Enei i PGE i Taurona. „Postępowanie administracyjne przez URE dot. realizacji tzw. ustawy prądowej zostało wszczęte w czerwcu 2021 r. Do dziś Enea nie otrzymała decyzji o zakończeniu postępowania” – informuje nas rzeczniczka Grupy Enea, Berenika Ratajczak. W podobniej sytuacji jest Polska Grupa Energetyczna. „URE prowadzi w PGE Obrót postępowanie tylko w sprawie realizacji tzw. ustawy prądowej. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, nie komentujemy tej sprawy” – wyjaśnia biuro prasowe tej firmy.

Odwrotnie jest w przypadku Taurona, wobec którego URE prowadzi postępowania tylko dotyczące obowiązku OZE. „Postępowania wyjaśniające dotyczy obowiązku umorzeniowego za okresy przeszłe. Jest to standardowa procedura wyjaśniająca w przypadku, jeśli są wątpliwości co do np. wolumenu praw majątkowych podlegających umorzeniu. Wpływa na to wiele czynników, m.in. korekty zużycia energii, wynikające np. z rozliczeń na rynku bilansującym. Postępowanie toczy się już kilka lat, jak na razie nie zapadły żadne rozstrzygnięcia” – zapewnia Łukasz Zimnoch, rzecznik Grupy Tauron.