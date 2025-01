Czy Donald Trump ponownie uczyni amerykański przemysł motoryzacyjny wielkim?

Jednocześnie popularność samochodów elektrycznych na amerykańskim rynku stale wzrasta. Udział rynkowy BEV w zaledwie trzy lata (2021-2024) zwiększył się z ok. 3 proc. do ponad 8 proc. Co ważne, w czołówce sprzedaży „elektryków” w USA dominują rodzimi producenci. Pierwsze miejsce zajmuje oczywiście Tesla, której założyciel Elon Musk był prawdopodobnie jednym z najważniejszych, a na pewno najbardziej medialnym, współpracownikiem Donalda Trumpa podczas kampanii prezydenckiej. Jednak zaraz za nią uplasowały się dwa koncerny z „Wielkiej Trójki” (General Motors oraz Ford). Amerykańscy OEM przeznaczają na elektromobilność olbrzymie kwoty (według CNN łącznie ok 120 miliardów dolarów), wiedząc, że samochody elektryczne mogą długoterminowo przynosić znaczne zyski, czego dowodem są bardzo wysokie marże, które generuje Tesla. Bardzo symboliczna jest np. inwestycja w stanie Michigan (którego stolica – Detroit – stała się niejako symbolem upadku amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego), gdzie Ford zamierza wydać 3,5 mld dolarów na budowę fabryki baterii litowo-jonowych do aut elektrycznych.

Niezależnie od tego, realizacja pomysłów Trumpa związanych z całkowitym odwrotem od polityki Joe Bidena nie będzie łatwa. O ile wyrażenie zgody przez Kongres na zniesienie subsydiów jest prawdopodobne (z uwagi na republikańską większość), o tyle podjęcie batalii z poszczególnymi stanami zakończyłoby się zapewne na drodze sądowej, co może potrwać lata. Pytaniem retorycznym pozostaje również, czy wycofanie rządowego wsparcia do samochodów elektrycznych to decyzja, na którą z niecierpliwością czekają zarządy Forda lub General Motors (zakończenie subsydiów popiera jednak Elon Musk).

Analitycy są zgodni, że rynek EV dopiero stoi u progu największego boomu. Przykładowo, Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje, że sprzedaż „elektryków” w Stanach Zjednoczonych wzrośnie do ok. 2,5 mln szt. w 2025 r. i ponad 7 mln w roku 2030. Trudno więc zakładać, że zmiany wprowadzone przez Donalda Trumpa, o ile nawet wejdą w życie w pełnym zakresie, zdecydowanie odwrócą dotychczasowe trendy na rynku motoryzacyjnym.