Wpływy z opłat emisji CO2 tylko na cele klimatyczne. Jest projekt ustawy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt zmian w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (UC39). Ministerstwa mają czas na uwagi do 9 maja, a MKiŚ wskazał, że skrócenie terminu na zajęcie stanowiska jest uzasadnione deregulacyjnym charakterem niektórych rozwiązań przewidzianych w projekcie oraz terminami implementacji wynikającymi z przepisów unijnych. Chodzi o wdrożenie do polskiego prawa unijnych aktów prawnych wynikających z postanowień unijnego pakietu klimatycznego „Fit for 55”.

Reklama

Projekt w zasadniczej części dokonuje transpozycji przepisów wprowadzonych dyrektywą 2023/959 oraz dyrektywą 2023/958 modyfikujących zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do instalacji i sektora lotniczego, a także włącza po raz pierwszy do systemu EU ETS działania w zakresie transportu morskiego.

Podatek od ogrzewania jeszcze nie teraz

Dyrektywa 2023/959 ustanawia również nowy systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla sektora bytowo-komunalnego, sektora transportu drogowego oraz sektorów dodatkowych (tzw. ETS2, potocznie nazywany podatkiem od ogrzewania), choć rząd narazie tym systemem się nie zajmie. - Ze względu na to, że nowy system swoją specyfiką powoduje konieczność wprowadzenia regulacji prawnych nie zawsze zbieżnych z tymi, które są przewidziane dla podmiotów objętych systemem EU ETS, podjęto decyzję o oddzielnym procedowaniu zmian w zakresie tych zagadnień - napisano. Rząd na forum unijnym chce przesunięcia o trzy lata wejścia w życie tego systemu.