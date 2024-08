Zdaniem naszego rozmówcy, ma to też całkowicie anty-edukacyjny charakter, ponieważ już teraz taryfa G12, która powinna promować konsumpcję energii wtedy kiedy jest ona tania (czyli wtedy kiedy jest duża nadpodaż na rynku związana z generacją PV), jest praktycznie płaska u wielu sprzedawców. Idąc w tym kierunku dalej nigdy nie poprawimy poziomu edukacji energetycznej w społeczeństwie, ani nigdy nie zwiększymy elastyczności sieci.

Prosumenci mogą być pierwszą dużą grupą, która zmieni dostawcę

W kontekście nowych ofert na sprzedaż energii, Czak podkreśla, że jeśli pojawią się one w przyszłym roku to skorzystają na nich w pierwszej kolejności prosumenci, a więc właściciele domowych mikroinstalacji fotowolticznych. Tych w Polsce jest już ponad 1,4 mln. – To oni dzięki nowym taryfom będą mogli skorzystać na elastyczności cenowej, nowych ofertach sprzedażowych i to ta grupa w przyszłym roku może chcieć najchętniej zmieniać dostawcę. Wedle naszych obliczeń prosumenci będą mogli zaoszczędzić ok. 15- 20 proc. wobec tego co teraz wydają na prąd – mówi. Dodaje, że zmiany sprzedawców dla gospodarstw domowych tych ulokowanych w blokach – dzięki nowym taryfom nie będą tak samo korzystne, a ew. oszczędności mogą być niewielkie. – O wszystkim decyduje skala naszego zużycia i świadomość użytkowania sprzętu domowego. Dla nieświadomych klientów zmiana dostawcy dzięki innym ofertom dynamicznym nie musi oznaczać oszczędności – przestrzega.

Jeśli chodzi o różnorodność ofert dla biznesu to również jest ona marginalna. - Z naszych rozmów z przedsiębiorcami wynika, że znacząco bardziej zależy im na zwiększeniu możliwości podłączenia OZE bez konieczności uzyskania warunków (np. do 300 kW), w celu podniesienia autokonsumpcji, niż kolejnych podobnych ofertach na dostawę energii elektrycznej – kończy Czak.