„Ze względu na warunki klimatyczne i aby respektować regulacje dotyczące zrzutów (wody), a więc i środowiska, reaktory: numer 2 w Golfech (departament Tarn i Garonna), u wybrzeży Garonny, numer 3 w Bugey (departament Ain) położony wzdłuż Rodanu i numer 2 w Chooz (departament Arden) przy Mozie są wstrzymane” – poinformowano w komunikacie.

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Spółka przekazała, że reaktory objęte „adaptacją mocy” (ograniczeniom w działaniu) także ze względu na pogodę, to nr 1 i 2 w Saint-Alban (departament Górna Garonna), nr 1 i 3 w Blayais (departament Żyronda), nr 4 i 5 w Bugey (departament Ain), a także nr 1 w Chooz (departament Arden) i nr 3 w Tricastin (departament Drome).

Woda do chłodzenia zbyt gorąca

Agencja AFP wyjaśniła, że we Francji funkcjonuje 57 reaktorów atomowych, które odpowiedzialne są za produkcję ok. 70 proc. energii w kraju. Każdy z nich usytułowany jest przy rzece bądź morzu, aby zapewnić dostęp do wody, pozwalającej na chłodzenie instalacji.

Agencja zwróciła uwagę, że woda wykorzystywana do chłodzenia reaktorów jest zbyt gorąca, aby wylewać ją z powrotem do rzeki bądź morza i dlatego w okresie największych upałów elektrownie muszą stosować się do wytycznych, regulujących jej zrzuty. W ten sposób aura wpływa na funkcjonowanie reaktorów, które niekiedy muszą ograniczyć bądź nawet przerwać pracę.

Francję po raz kolejny nawiedziła fala upałów. W sobotę 24 departamenty były objęte czerwonym alertem. W niedzielę jest to już ponad jedna trzecia kraju. Jak wyliczyła AFP, łącznie 26 mln osób będzie objętych ostrzeżeniami. Urząd meteorologiczny Meteo France przekazał, że wysokie temperatury mają się utrzymać do połowy przyszłego tygodnia.