„Rozumiemy, że obecnie trwają negocjacje w różnych formatach i omawiane są różne scenariusze losu produktów wysoko wzbogaconego uranu w Iranie. Rosja ma doświadczenie w pomaganiu Iranowi w podobnej sytuacji 10 lat temu. W oparciu o to doświadczenie jesteśmy gotowi podjąć się tego zadania” – powiedział dziennikarzom 19 lutego prezes korporacji, Aleksiej Lichaczow, cytowany przez gazetę RBK.

Menedżer dodał, że parametry tych prac (czyli ile i jakiego uranu pozbędzie się Iran – red.) zostaną określone przez irańskie władze. Podkreślił, że Rosatom może technologicznie rozwiązywać „każdy problem w duchu partnerstwa z irańskimi naukowcami zajmującymi się energią jądrową i narodem irańskim”.

Rosyjska deklaracja ma związek z bardzo napiętą sytuacją na linii Waszyngton–Teheran. Pod koniec stycznia Donald Trump ogłosił wysłanie amerykańskich sił do Iranu – „ogromnej armady” na czele z lotniskowcem Abraham Lincoln. Wezwał Teheran do zawarcia „sprawiedliwego” porozumienia o rezygnacji z broni jądrowej. W przeciwnym razie, według Trumpa, republika stanie w obliczu potężniejszego ciosu niż ten, który został zadany latem 2025 roku.