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Ostrołęka: Aresztowania i porażka polskiej energetyki. Wyjaśniamy tę historię

Jedna z największych porażek polskiej energetyki, czyli budowa wartej miliardy elektrowni węglowej w Ostrołęce, weszła w etap zatrzymań osób odpowiedzialnych za tę inwestycję. Sprawa ciągnie się latami, dlatego wyjaśniamy tło całej historii.

Publikacja: 04.11.2026 11:12

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę rano 25 osób w związku z podejrzeniami nadużyć dot

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę rano 25 osób w związku z podejrzeniami nadużyć dotyczących elektrowni Ostrołęka

Foto: PAP/Tomasz Waszczuk

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Bartłomiej Sawicki

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę rano 25 osób w związku z podejrzeniami nadużyć dotyczących elektrowni Ostrołęka. O działaniach przeprowadzonych na polecenie prokuratury poinformował koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który zapowiedział szeroko zakrojone śledztwo. O co chodzi w toczącym się postępowaniu?

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