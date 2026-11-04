Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę rano 25 osób w związku z podejrzeniami nadużyć dotyczących elektrowni Ostrołęka. O działaniach przeprowadzonych na polecenie prokuratury poinformował koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który zapowiedział szeroko zakrojone śledztwo. O co chodzi w toczącym się postępowaniu?

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