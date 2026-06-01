PGG realizuje też działania restrukturyzacyjne z wykorzystaniem instrumentów osłonowych dla pracowników przewidzianych w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

PGG i Koleje Śląskie zachęcają górników do przekwalifikowania

Porozumienie dotyczące wsparcia dla pracowników odchodzących z branży górniczej, obejmujące zmianę kwalifikacji zawodowych i zatrudnienie na nowych miejscach pracy w branży kolejowej, podpisali w listopadzie ubiegłego roku przedstawiciele Kolei Śląskich, PGG oraz spółki Synercom Usługi Wspólne z grupy PGG.

górnicy Jak wynika z poniedziałkowej informacji PGG, wspólny projekt zatrudnienia byłych górników na stanowiskach związanych z utrzymaniem i prowadzeniem taboru kolejowego jest w toku, a w środę 3 czerwca odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące oferty w tej sprawie.

Spotkanie odbędzie się w środę rano w Akademii PGG na ruchu Wujek w Katowicach przy ul. Wincentego Pola (budynek B). Zainteresowani powinni wcześniej zgłaszać się do PGG (szczegółowe informacje znajdują się w aktualnościach na stronie spółki).

Jakie stanowiska czekają na byłych pracowników górnictwa

Projekt zakłada zatrudnienie byłych górników na stanowiskach związanych przede wszystkim z utrzymaniem i prowadzeniem taboru kolejowego. W transporcie potrzebni są maszyniści, mechanicy, elektromechanicy, technicy utrzymania taboru, a w przyszłości także pracownicy administracyjni i techniczni.

Program obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, badania predyspozycji, szkolenia oraz wsparcie w procesie zatrudnienia.

Inicjatywa wpisuje się w działania restrukturyzacyjne PGG mające wspierać przekwalifikowanie wybranych pracowników i ich odejście z branży. Służą temu również instrumenty osłonowe przewidziane w ramach obowiązującej od początku roku znowelizowanej ustawy górniczej.

Restrukturyzacja PGG i program odejść pracowników z kopalń

W minionym tygodniu PGG podała, że z odpraw pieniężnych i urlopów górniczych skorzystało już 1750 pracowników. Do połowy maja zaakceptowano 780 wniosków o jednorazowe odprawy pieniężne, z których skorzystało 630 pracowników.

W ramach przejść na urlopy górnicze dotychczas zaakceptowano 2744 wnioski, a odeszło 1120 pracowników. W lipcu na podobne urlopy dla pracowników przeróbki ma odejść ok. 224 pracowników. Zgodnie z założeniami PGG redukcja zatrudnienia w tym roku ma wynieść łącznie 4,3 tys. osób, z czego 3,6 tys. osób obejmie programy odejść, a ok. 700 osób odejdzie na emerytury lub w ramach innych zwolnień.