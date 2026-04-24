Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie dla polskiego przemysłu wydobywczego ma ponowne uruchomienie kluczowego obiektu produkcyjnego?

Jakie zależności ekonomiczne kształtują współpracę między głównymi podmiotami przemysłowymi w Polsce?

W jaki sposób inwestycje w infrastrukturę hutniczą przekładają się na wzrost mocy produkcyjnych i efektywność środowiskową?

Jakie jest strategiczne znaczenie produkcji stali dla krajowego bezpieczeństwa dostaw i rozwoju gospodarczego?

Jakie nowe rozumienie pojęcia „local content” jest promowane w aktualnej polityce gospodarczej?

Jakie wyzwania i perspektywy rozwoju stoją przed polskim sektorem hutniczym i wydobywczym?

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun wraz z wiceministrem aktywów państwowych Grzegorzem Wroną odbyli wizytę roboczą w Hucie Katowice, obecnym oddziale ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej. To największy zakład hutniczy, gdzie stal wciąż produkuje się w wielkich piecach. Szef MAP uczestniczył w oficjalnej inauguracji obchodów 50-lecia produkcji w Hucie Katowice. Bowiem to 3 grudnia 1976 r. z wielkiego pieca nr 1 polała się pierwsza surówka żelaza.

Reklama Reklama

Wielki piec w Hucie Katowice rusza na nowo

Wizyta była okazją do rozmów o przyszłości polskiego hutnictwa oraz wyzwaniach rynkowych, które stoją przed sektorem. W zakładzie zakończono prace związane z ponownym uruchomieniem wielkiego pieca nr 3 – inwestycja za 60 mln zł przywróciła pełne moce produkcyjne dąbrowskiej huty. – Chcemy inwestować w Polsce i rozwijać polską produkcję i miejsca pracy – zapewnił prezes, dyrektor generalny w ArcelorMittal Poland Wojciech Koszuta.

Spółka podaje, że inwestycje ArcelorMittal pozwoliły na modernizację zakładu, co przełożyło się na znaczące obniżenie emisji: pyłów o ponad 95 proc. i CO2 o 45 proc.

Od 2004 r. ArcelorMittal Poland zainwestował – jak informuje koncern – w swoje zakłady ok. 11,5 mld zł. Firma współpracuje w Polsce z ok. 3000 dostawców, w tym z JSW, PKP Cargo, Orlenem i Tauronem. Niedawno JSW i ArcelorMittal Poland podpisały roczną umowę na dostawy węgla koksowego na 2026 r. o wartości 2,1 mld zł. Do produkcji stali w Polsce firma wykorzystuje 100 proc. koksu z własnej koksowni w Zdzieszowicach, 90 proc. topników od krajowych producentów oraz 80 proc. węgla z polskich kopalń.

Więcej węgla od JSW

Przypomnijmy, że podpisanie tego kontraktu nastąpiło 13 marca 2026 r. i zapewnia Spółce stabilność odbioru węgla koksowego, kluczowego dla produkcji stali. Dla ArcelorMittal Poland oznacza to zabezpieczenie dostaw surowca o parametrach niezbędnych do utrzymania ciągłości procesów hutniczych. Ta umowa obejmować ma zarówno szczegółowe warunki handlowe, jak i strukturę jakościowo‑ilościową dostaw surowca.

– Wiemy, że przechodzimy przez dosyć trudny moment w historii JSW. Wiemy, że rynki nam do tej pory nie sprzyjały. To, że podpisujemy umowy, że ArcelorMittal, a więc odpalenie trzeciego pieca. To są wszystko sygnały pokazujące, że przemysł w Polsce będzie się rozwijał, a jeśli tak, to będzie zapotrzebowanie na surowiec (węgiel koksujący –red.). Naszym zadaniem jest restrukturyzacja JSW w taki sposób, żeby funkcjonowało znacząco bardziej efektywnie, było dużo bardziej odporne na te kryzysy bądź cykle koniunktury, które tę spółkę dotykają – powiedział minister aktywów państwowych Wojciech Balczun na konferencji prasowej zorganizowanej na terenie Huty Katowice należącej do ArcelorMittal.

„Krajowy podmiot, nie musi oznaczać polski”

Dodał, że przez ostatnie dni na Europejskim Kongresie Gospodarczym wybrzmiewało bardzo mocno hasło Local Content – To jest inicjatywa Ministerstwa Aktywów Państwowych przyjęta przez polski rząd. Pokazaliśmy definicję, pokazaliśmy, jak będziemy mierzyli poziom krajowości. Chciałem zwrócić uwagę na to, że znajdujemy się w miejscu (Huta Katowice należąca do ArcelorMittal –red.), które jest absolutnie przykładem i pokazuje nasz sposób myślenia o local content. Nie jest to bowiem kwestia krajowości, bo krajowy podmiot to nie oznacza, że musi to być polski podmiot. Krajowy podmiot to jest ten, który inkorporuje do naszej gospodarki, który daje miejsca pracy, który płaci podatki, który tutaj inwestuje i przyczynia się do rozwoju naszego PKB. W taki sposób o tym myślimy. To nie jest tak, że mówimy o jakimś skrajnym nacjonalizmie gospodarczym i protekcjonizmie, który ma wspierać tylko to, czym sami dysponujemy – zakończył Wojciech Balczun.

Jak podkreślono w trakcie wizyty, produkcja stali w Polsce ma pozostać strategicznym zobowiązaniem firmy, a oddział w Dąbrowie Górniczej jest kluczowym elementem krajowego łańcucha dostaw.