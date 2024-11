Wyniki finansowe JSW nadal kuleją. Są szacunkowe dane za trzeci kwartał

Szacowana strata netto spółki jest i tak mniejsza niż przed rokiem, kiedy w III kw. 2023 r. wynosiła 1,2 mld zł. To jednak marne pocieszenie bo ówczesny wynik obciążyły zdarzenia jednorazowe jak ujęcie składki solidarnościowej w wysokości 1,6 mld zł (wpływ składki na wynik netto po uwzględnieniu efektu podatkowego to 1,3 mld zł). Zobowiązanie to związane było z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Reklama

Czytaj więcej Węgiel JSW szuka oszczędności. Planu jednak nie zdradza Bez konkretów i nadziei na poprawę w kolejnych kwartałach – tak należy ocenić konferencję wynikową Jastrzębskiej Spółki Węglowej za pierwsze pół roku.

Straty JSW

JSW zanotowała w trzecim kwartale 2024 roku stratę brutto ze sprzedaży na poziomie 73,9 mln zł. Strata operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) wyniosła 18,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2024 roku osiągnęły zaś poziom 2690,3 mln zł.

Za pierwsze dziewięć miesięcy 2024 roku JSW oszacowała łączne przychody ze sprzedaży na poziomie 8,8 mld zł. W tym samym okresie strata brutto ze sprzedaży wyniosła 117,4 mln zł. Narastająco od początku roku strata operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) osiągnęła poziom 5,8 mld zł. Jeszcze większa okazała się strata netto, która za trzy kwartały 2024 roku została oszacowana na 6,3 mld zł.

Analitycy podkreślają, że złe wyniki spółki to efekt rosnących kosztów wydobycia połączonych ze spadająca koniunkturą i ceną węgla koksującego potrzebnego do produkcji stali.