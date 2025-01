Nielegalne lobbowanie za Zielonym Ładem? Bruksela przyznaje się do błędu

Jak powiedziała Hohlmeier, organizacje pozarządowe wykorzystały również fundusze na lobbowanie w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska przeciwko umowom o wolnym handlu UE z krajami takimi jak południowoamerykański, Mercosur. – Każda organizacja pozarządowa ma prawo mieć własne poglądy polityczne i wyrażać je publicznie, ale wykorzystywanie pieniędzy podatników do organizowania i wdrażania nieprzejrzystych i ukrytych struktur lobbingowych jest niewłaściwe – dodała europosłanka.

Przyznanie się do błędu i korekta działań

Do sprawy odniosło się obecne kierownictwo Komisji Europejskiej, a to właśnie Polak Piotr Serafin, jako unijny komisarz ds. budżetu, administracji publicznej i zwalczania oszustw zabrał w tej sprawie głos. – Część finansowania z unijnego programu ochrony środowiska LIFE, wartego 5,4 mld euro, mogła okazać się niewłaściwa - przyznał Piotr Serafin. - Komisja w dalszym ciągu jest zdecydowana wspierać organizacje, które przyczyniają się do dynamicznego i różnorodnego społeczeństwa obywatelskiego zgodnie z programem LIFE – dodawał Serafin przyznając jednocześnie, że zdarzały się błędy. – Muszę przyznać, że niesłusznym było, aby niektóre służby w Komisji zawierały porozumienia zobowiązujące organizacje pozarządowe do lobbowania konkretnie wśród członków Parlamentu Europejskiego – powiedział w ubiegłym tygodniu w Parlamencie Europejskim Serafin.

Wytyczne wydane w maju ubiegłego roku nakazały urzędnikom podjęcie „pilnych działań następczych, takich jak zmiana trwających umów o dotacje”. Serafin powiedział, że „rozwiązało to wszelkie tego typu problemy”.

Europejski Trybunał Obrachunkowy ma przedstawić do czerwca specjalny raport na temat takiego wsparcia, ale jego dochodzenie skupiło się jednak – jak donosi Euronews – na grupach z Niemiec, Hiszpanii i Szwecji – nie zaś na organizacjach z siedzibą w Brukseli, które są w centrum obecnego politycznego zamieszania.