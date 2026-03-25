O perspektywach dotyczących poziomu cen węgla portal WNP rozmawiał z Jakubem Szkopkiem, analitykiem Erste Securities oraz Arkadiuszem Siekańcem, wiceprzewodniczącym Związku Zawodowego Górników w Polsce. Zdaniem ekspertów popyt na węgiel w najbliższym czasie będzie rósł. W ślad za tym w górę zapewne pójdą także jego ceny.

Czy węgiel podrożeje? „Może okazać się atrakcyjną alternatywą”

Według rozmówców portalu WNP, z powodu trwającej wojny USA i Izraela z Iranem, kraje, którym będzie brakować gazu ziemnego, z pewnością zwrócą się ku węglowi.

– Kraje azjatyckie w obliczu braków w światowej produkcji gazu coraz częściej zerkają w stronę Rosji w sprawie dostaw gazu oraz ropy. Polegały one w dużej mierze na ropie i gazie z Bliskiego Wschodu i teraz nie mają alternatywy. Ceny węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych będą raczej stopniowo iść w górę wraz ze zrewidowanymi prognozami banków inwestycyjnych na ropę i gaz – przewiduje Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

Zdaniem Arkadiusza Siekańca, odbudowa infrastruktury gazowej na Bliskim Wschodzie potrwa, a przez to ceny gazu będą pozostawały na wysokim poziomie. Dlatego, jak mówi, atrakcyjną alternatywą może okazać się węgiel.

– Jeżeli ekonomia będzie to uzasadniać, to wybór będzie padał na węgiel – podkreśla wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce w rozmowie z portalem WNP.

Sytuacja na rynkach surowców energetycznych będzie elementem dyskusji na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, który odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2026 r.

Czytaj więcej: Panika na rynkach pomaga węglowi. Ceny pójdą w górę