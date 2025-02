Stany Zjednoczone zaproponowały Ukrainie nową wersję umowy. Strony ponownie omówiły warunki umowy i osiągnęły kompromis. Ukraińska agencja prasowa Unian podkreśla, że Ukrainie i Stanom Zjednoczonym udało się sformułować porozumienie w sprawie zasobów mineralnych w taki sposób, aby uniknąć ratyfikacji przez Radę Najwyższą Ukrainy.

„W ostatnich dniach ukraiński zespół negocjacyjny zdołał całkowicie zmienić ton dokumentu w porównaniu z wieloma poprzednimi propozycjami USA, więc dokument w obecnej wersji nie tylko da Trumpowi okazję do mówienia o jego zdolności do szybkiego zawierania umów, ale także naprawdę pomoże w międzynarodowej stabilności. A co najważniejsze, jest również korzystny dla Ukrainy” – pisze „Europejska Prawda".