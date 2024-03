Chiny rządzą w produkcji kobaltu. Konsekwencje dla całej światowej gospodarki

O sytuacji na rynku kobaltu napisał „Financial Times". Do 2025 r. Chiny będą produkować prawie 60 proc. światowego kobaltu, po rekordowej nadwyżce tego metalu na rynku światowym w zeszłym roku.

Obecnie udział ChRL w produkcji tego metalu, wykorzystywanego w elektronice, pojazdach elektrycznych i lotnictwie już jest dominujący - wynosi 54 proc.

Kobalt w Afryce to też Chiny

Oznacza to, że chińska branża kobaltowa rozwija się szybciej, aniżeli zakładali eksperci. Według prognoz eksperckich w ciągu najbliższych dwóch lat udział Chin miał wynosić około 50 proc. Co ważne Chiny nie mają największych złóż kobaltu. Według najstarszego i najbardziej prestiżowego raportu energetycznego świata, przygotowywanego od 72 lat przez koncern BP (Statistical Review of World Energy 2023 r - edycja nr 72), chińskie dostępne zasoby kobaltu stanowią 1,6 proc. światowych.

Lideruje tutaj Afryka mająca ponad połowę światowego kobaltu. Złoża w najbiedniejszym kraju kontynentu — Demokratycznej Republice Konga wynoszą 47 proc. wszystkich (4 mln ton w 2022 r.), a dużo kobaltu ma też Zambia i RPA. Jednak to nie władze tych krajów, ale chińskie spółki kontrolują większość afrykańskiego kobaltu.