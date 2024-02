Rada nadzorcza Azotów szuka kandydatów do zarządu spółki

Rada nadzorcza tarnowskich Azotów ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i pięciu członków zarządu: ds. finansowych, ds. rozwoju i restrukturyzacji, segmentu agro i chemia, segmentu tworzywa i polimery oraz ds. energetyki. Zgłoszenia od kandydatów będą przyjmowane do 14 marca do o godz. 12:00. Z kolei rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano od 18 do 19 marca.

Kandydaci, poza standardowymi wymagania dotyczącymi m.in. wyższego wykształcenia i co najmniej trzyletniego doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, powinni posiadać atuty, które będą ich predysponować do wykonywania określonej funkcji. Dla przykładu, wobec przyszłego prezesa oczekuje się doświadczenia zawodowego w branży nawozowej, chemicznej lub energetycznej oraz umiejętności wyznaczania i realizowania strategicznych celów biznesowych. Ponadto powinien posiadać kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania i kierowania złożonymi projektami oraz zespołami pracowników, a także być zaznajomiony z zasadami funkcjonowania spółek handlowych.

Kto może wejść do zarządu Azotów

Wzorem konkursów ogłaszanych w innych firmach z dominującym udziałem Skarbu Państwa (m.in. w Orlenie i KGHM) kandydatem na członka zarządu Azotów nie może być osoba, która pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego. Dyskwalifikuje też przynależność do organu partii politycznej, o ile reprezentuje się ją na zewnątrz lub jest się uprawnionym do zaciągania zobowiązań. Kolejne przeszkody uniemożliwiające kandydowanie to: zatrudnienie przez partię polityczną i pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej w jakiejkolwiek spółce należącej do grupy kapitałowej.

Rada nadzorcza Azotów zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu bez wyłonienia kandydatów w każdym czasie i bez podania przyczyny. Ponadto może zmienić terminy postępowania.