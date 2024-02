Azoty mają nowy zarząd. Kto pokieruje koncernem?

Wojna na Ukrainie to jest nasza wojna – czy nam się to podoba, czy nie. To jest wojna, która ma przybliżyć Rosję do polskich granic. Wojna, przy której niszczony jest kraj, który ma gigantyczny potencjał do rozwoju, jeżeli chodzi o zasoby naturalne. Po Ukrainie Polska i kraje bałtyckie są potencjalnie w strefie celów Rosji - powiedział w rozmowie z RMF FM poseł Konfederacji Przemysław Wipler.