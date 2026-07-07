Wracają sankcje USA na irańską ropę. Porozumienie pokojowe z Iranem wisi na włosku

We wtorek, 7 lipca, administracja Donalda Trumpa postanowiła ponownie nałożyć sankcje na ropę z Iranu. Ma to związek z przeprowadzeniem przez Teheran pierwszych od 27 czerwca ataków na dwa statki, przepływające przez cieśninę Ormuz. Jak podała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO, otrzymała informacje o uszkodzeniu tankowca płynącego blisko wybrzeża Omanu. Statek w wyniku ataku miał stanąć w ogniu.
„Iran odniesie korzyści tylko wtedy, gdy wykaże się dobrym zachowaniem” – oświadczył w opublikowanym we wtorek komunikacie urzędnik USA. Dodał, że „działania Iranu w cieśninie (Ormuz – red.) były dla Stanów Zjednoczonych całkowicie niedopuszczalne i spotkają się z konsekwencjami”.
Biały Dom nie poinformował jeszcze, na jak długo sankcje na irańską ropę zostaną ponownie nałożone ani pod jakimi warunkami rozważy ich ponowne zniesienie. W oświadczeniu stwierdzono jedynie, że wcześniejsze tymczasowe złagodzenie sankcji zostało „odwołane i w całości zastąpione” – donosi CNN.
Przywrócenie sankcji zagraża kruchemu porozumieniu pokojowemu między oboma krajami. Departament Skarbu USA zgodził się początkowo na zniesienie sankcji na sprzedaż irańskiej ropy na 60 dni w ramach porozumienia o zawieszeniu broni, co sekretarz skarbu Scott Bessent określił wówczas jako dowód zaufania do „produktywnych rozmów” obu narodów.
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Tymczasowe zawieszenie broni USA z Iranem odblokowało ruch przez cieśninę Ormuz, co przyczyniło się do gwałtownego spadku światowych cen ropy. Iran jednak wielokrotnie wystawiał porozumienie na próbę, ostrzeliwując statki w samej cieśninie lub w jej pobliżu.
Decyzja Białego Domu doprowadziła do ponownych wzrostów cen surowca. Ropa gatunku Brent podrożała o 3 proc. do 76 dolarów za baryłkę, wciąż jednak pozostaje blisko poziomów sprzed wojny USA i Izraela z Iranem. Cena amerykańskiej ropy skoczyła zaś o blisko 6 proc., wracając powyżej poziomu 70 dolarów po raz pierwszy od 30 czerwca.
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