Duńskie fundusze emerytalne przeciwne finansowaniu poszukiwania ropy i gazu w Arktyce

Akcjonariusze największego banku Skandynawii są przeciwni wspieraniu przez niego norweskich firm wiercących w Arktyce. Chodzi m.in. o kredyty dla koncernu Equinor.

Publikacja: 24.03.2026 13:24

Podczas dzisiejszego WZA banku Nordea, co najmniej dwóch dużych duńskich inwestorów instytucjonalnych poprze uchwałę akcjonariuszy mniejszościowych wzywającą bank do zaprzestania wszelkiego finansowania firm rozwijających wydobycie ropy naftowej i gazu w Arktyce.

Zdaniem akcjonariuszy banku takie działania stanowią zagrożenie dla wyjątkowego środowiska przyrodniczego skandynawskiej północy. Inwestorzy – fundusze emerytalne Akademiker i Sampension – poinformowali agencję Reuters o swoich zamiarach głosowania za uchwałą obrońców środowiska.

„Nie” dla kredytowania wierceń w norweskiej Arktyce

Stanowisko to pojawiło się w kontekście szoku naftowego wywołanego wojną USA i Izraela z Iranem oraz po tym, jak norweski rząd ogłosił plany zwiększenia wierceń w norweskim regionie arktycznym. Uchwała dotyczy norweskich firm energetycznych Equinor, Aker BP i Var Energi, które inwestują w poszukiwania i wiercenia w norweskiej Arktyce.

Akcjonariusze wzywają Nordeę do współpracy z innymi skandynawskimi bankami: Danske Bank, Swedbank, Handelsbanken, Nykredit i OP Financial Group – i zaprzestania udzielania kredytów firmom rozwijającym działalność w sektorze ropy naftowej i gazu na północ od koła podbiegunowego.

„Wrażliwe ekosystemy Arktyki są zagrożone tym, że staną się nowym centrum norweskiej produkcji ropy naftowej i gazu” – powiedziała Katrine Ehnhuus z Nordyckiego Centrum Zrównoważonego Finansowania, jedna z autorek uchwały.

Nordea będzie nadal kredytować Equinor, Duńczycy są przeciw

Ze swojej strony bank Nordea zapewnił, że nie udziela dedykowanego finansowania na rozwój sektora ropy naftowej i gazu ani na odwierty w Arktyce. Będzie jednak nadal dawał kredyty wspomnianym norweskim firmom.

„Wciąż wspieramy kilka starannie wybranych firm, które odgrywają ważną rolę w zapewnianiu przystępnych cenowo i bezpiecznych dostaw energii w Europie” – argumentuje Nordea w oświadczeniu przesłanym agencji Reuters.

Duński fundusz Sampension poinformował, że zagłosuje za uchwałą, ponieważ „pewne rodzaje działalności wydają się być wyłączone” z oceny Nordei dotyczącej jej ekspozycji na ekspansję paliw kopalnych. 

„Nasza ocena zarówno wniosku, jak i odpowiedzi Rady Dyrektorów Nordei wskazuje, że spółka nie przedstawiła akcjonariuszom wystarczająco przejrzystego obrazu swoich działań związanych z finansowaniem ekspansji paliw kopalnych” – wyjaśnił Jacob Ehlerth Jorgensen, dyrektor ds. ESG w Sampension.

