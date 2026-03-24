„Wrażliwe ekosystemy Arktyki są zagrożone tym, że staną się nowym centrum norweskiej produkcji ropy naftowej i gazu” – powiedziała Katrine Ehnhuus z Nordyckiego Centrum Zrównoważonego Finansowania, jedna z autorek uchwały.

Nordea będzie nadal kredytować Equinor, Duńczycy są przeciw

Ze swojej strony bank Nordea zapewnił, że nie udziela dedykowanego finansowania na rozwój sektora ropy naftowej i gazu ani na odwierty w Arktyce. Będzie jednak nadal dawał kredyty wspomnianym norweskim firmom.

„Wciąż wspieramy kilka starannie wybranych firm, które odgrywają ważną rolę w zapewnianiu przystępnych cenowo i bezpiecznych dostaw energii w Europie” – argumentuje Nordea w oświadczeniu przesłanym agencji Reuters.

Duński fundusz Sampension poinformował, że zagłosuje za uchwałą, ponieważ „pewne rodzaje działalności wydają się być wyłączone” z oceny Nordei dotyczącej jej ekspozycji na ekspansję paliw kopalnych.

„Nasza ocena zarówno wniosku, jak i odpowiedzi Rady Dyrektorów Nordei wskazuje, że spółka nie przedstawiła akcjonariuszom wystarczająco przejrzystego obrazu swoich działań związanych z finansowaniem ekspansji paliw kopalnych” – wyjaśnił Jacob Ehlerth Jorgensen, dyrektor ds. ESG w Sampension.