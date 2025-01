Położona we wsi Balszoj Kamień (Wielki Kamień) stocznia nad Pacyfikiem zajmowała się remontem łodzi podwodnych, dopóki wojna Putina nie spowodowała zerwania kontraktów na wyspecjalizowane jednostki, takie jak tankowce, gazowce czy tankowce klasy lodowej przez stocznie Zachodu, szczególnie przodujące w ich budowie stocznie Korei Płd. Wtedy władze przeniosły budowę do stoczni Zwiezda. Stała się ona wiodącą rosyjską stocznią i jedyną w kraju, która może budować tankowce do transportu ropy naftowej.

Brak doświadczenia w budowie tego typu jednostek i dostępu do zachodnich technologii, powoduje ogromne problemy rosyjskiej stoczni z realizacją specjalistycznych jednostek. Ich wodowanie było już kilka razy przekładane, a media opisywały różne wpadki przy budowie, np. pożary.

Według źródła branżowego zaangażowanego w handel rosyjską ropą naftową, nowe sankcje mogą podważyć inwestycje w budowę jednostek, które już są objęte sankcjami.