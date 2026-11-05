Według trzech źródeł agencji Reuters bank, działający w imieniu konsorcjum, któremu przewodniczy amerykański miliarder Todd Boehly, odkupił już od zachodnich funduszy inwestycyjnych zamrożone papiery wartościowe Łukoilu o wartości wielu miliardów dolarów. Papiery te zostaną wymienione na międzynarodowe aktywa rosyjskiego koncernu. Umowa ma zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych tygodni.

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Akcje Łukoilu zostały odkupione z 70-proc. zniżką

W skład konsorcjum wchodzą, oprócz Amerykanów, także spółki inwestycyjne ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich: International Holding Company (IHC) i Al Hail Holding, z których jedną kieruje brat prezydenta kraju, a także katarscy miliarderzy – rodzina Al Khayyat, która ściśle współpracuje z Białym Domem i członkami rodziny Trumpów. Transakcję wsparła też amerykańska Międzynarodowa Korporacja Finansowania Rozwoju (DFC), która inwestuje w zagraniczne aktywa w imieniu administracji USA.

Reuters przypomina, że Biały Dom we wrześniu 2025 r. odrzucił innych oferentów, proponujących podobne rozwiązanie, w tym grupy inwestorów pod kierownictwem banku Xtellus Partners. Boehly'emu udało się jednak wynegocjować umowę. Uniemożliwia ona rosyjskiej firmie czerpanie korzyści z transakcji, tak długo, jak długo trwać będzie rosyjska agresja na Ukrainę – poinformowały Reutersa cztery osoby znające kulisy sprawy.

Według nich, akcje Łukoilu sprzedało już konsorcjum kilkanaście amerykańskich i brytyjskich funduszy inwestycyjnych, a także amerykańskie banki i depozytariusze przechowujący je w imieniu inwestorów detalicznych. Akcje zostały zamrożone, a następnie odpisane przez fundusze po tym, jak kraje zachodnie nałożyły sankcje w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę. Teraz, według źródeł, konsorcjum odkupiło akcje z 70-proc. dyskontem.

Łukoil nie skorzysta na transakcji dotyczącej jego akcji

Umowa nie przewiduje płatności gotówkowych. Transakcja zostanie przeprowadzona poprzez wymianę odkupionych akcji na aktywa międzynarodowe Łukoilu o wartości ponad 20 mld dol. Obejmują one około 3 miliardy baryłek potwierdzonych i prawdopodobnych rezerw ropy naftowej i gazu, a także udziały w złożach o średniej dziennej produkcji wynoszącej około 250 000 baryłek, rafinerie w Bułgarii i Rumunii, 45 proc. udziałów w holenderskiej rafinerii oraz sieci stacji benzynowych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Łukoil ma nie zanotować żadnej korzyści z transakcji, ani w postaci zwróconych akcji, ani w gotówce – poinformował Departament Skarbu. Na potrzeby transakcji Todd Boehly zapewnił sobie wsparcie Międzynarodowej Korporacji Finansowania Rozwoju (DFC), która inwestuje w projekty zagraniczne w imieniu rządu USA. Według „Financial Times”, jej udział w nowej spółce wyniesie około 15 proc..

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Todd Boehly jest właścicielem Security Benefit, amerykańskiej firmy ubezpieczeń na życie o wartości 60 mld dol. Jest szczególnie znany ze swoich inwestycji w sport – jest właścicielem drużyny koszykarskiej Los Angeles Lakers i baseballowej Los Angeles Dodgers.

W 2022 r. wraz z finansistą Markiem Walterem i Clearlake Capital Boehly odkupił od oligarchy Romana Abramowicza piłkarski klub Chelsea. Abramowicz musiał go sprzedać po ponad 20 latach posiadania, ponieważ objęły go sankcje Zachodu, a aktywa na Wyspach zostały zamrożone. We wrześniu 2026 r. Boehly i Walter sprzedali swoje 25 proc. udziałów w Chelsea firmie Clearlake. Według „FT” transakcja ta ma przynieść im około 950 milionów funtów (1,28 miliarda dol.).