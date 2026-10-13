- To (olej napędowy) nie zostanie wypuszczane nam. To umowa dotycząca oleju napędowego, która uwalnia go światu i rynkowi światowemu, bo rynek światowy zmaga się z wysokimi cenami, a zamknięcie rafinerii oleju napędowego nie jest dobrą rzeczą — powiedział Trump, odpowiadając podczas rozmowy z dziennikarzami na krytykę umowy o imporcie oleju napędowego z Rosją ze strony Republikanów w Kongresie.

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Oburzenie w Kongresie. „Finansowanie dalszych ataków na Ukrainę”

Część polityków obydwu partii zwracała uwagę, że środki zostaną użyte przez Rosję na dalsze ataki przeciwko Ukrainie, a import rosyjskich paliw i ropy jest zakazany przez ustawę z 2022 r.

Trump ponownie skrytykował ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie, lecz wbrew początkowym wypowiedziom, we wtorek sugerował, że dzięki zawieszeniu sankcji na olej napędowy Rosja będzie mogła sprzedawać go innym krajom, lecz nie Stanom Zjednoczonym.

Ceny paliw na rynkach. Czy decyzja USA cokolwiek zmieni?

Krytycy zwracają uwagę, że zapowiedziane przez Trumpa ilości rosyjskiego paliwa objętego umową – 4,8 mln ton przez kilka miesięcy – są zbyt małe, by mieć realny wpływ na światowe ceny.

Od czasu ogłoszenia porozumienia w piątek, ceny benzyny i oleju napędowego pozostały w USA praktycznie bez zmian.