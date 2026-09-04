„Początek września upływa pod znakiem wyraźnego wzrostu cen benzyn i oleju napędowego na stacjach. Jest to skutek przede wszystkim powrotu stawki podatku VAT z 8 proc. do 23 proc. od 1 września oraz wzrostu cen paliw gotowych na rynku europejskim, który bezpośrednio wpływa na ceny paliw na krajowym rynku hurtowym” – napisali analitycy w komentarzu.

Dodali, że już sama zmiana stawki VAT oznaczała jednorazowe podwyżki na stacjach rzędu 0,70–1,00 zł/l, ale dostawy drogiego paliwa na stacje po 1 września oznaczały dalszy wzrost kosztów zakupu paliwa. W ciągu tygodnia hurtowe ceny benzyny Pb95 i diesla wzrosły o ponad 55 gr/l netto. Jeśli wysoki poziom cen hurtowych się utrzyma, Reflex prognozuje nowe rekordy cen benzyny i oleju napędowego.

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„W związku ze wzrostem cen ropy naftowej pod znakiem zapytania stoi dalszy spadek cen autogazu na stacjach. W naszych prognozach pojawiły się po raz pierwszy od czterech miesięcy kilkugroszowe podwyżki cen LPG” – wskazali eksperci.

Według monitoringu biura Reflex, w czwartek benzyna 95 kosztowała na stacjach średnio 7,71 zł/l po wzroście o 1,19 zł/l w porównaniu z poprzednim tygodniem. Benzyna 98 kosztowała średnio 8,57 zł/l i była o 1,22 zł/l droższa. Olej napędowy kosztował 8,49 zł/l i był o 1,08 zł/l droższy. Natomiast autogaz kosztował 2,95 zł/l i był o 2 gr/l tańszy.

Analitycy prognozują, że w nadchodzącym tygodniu benzyna 95 zdrożeje o 21 gr/l do 7,92 zł/l, benzyna 98 o 31 gr/l do 8,88 zł/l a olej napędowy – o 31 gr/l do 8,80 zł/l. Z kolei autogaz ma kosztować 2,98 zł/l po wzroście o 3 gr/l. 