Duński koncern zamierza zmniejszyć program inwestycyjny w latach 2024-2030 o 25 proc., do 210-230 mld koron duńskich (28-30,6 mld euro). - Ograniczony program inwestycyjny jest zgodny z naszym zobowiązaniem do zapewnienia struktury kapitałowej, która będzie w stanie utrzymać solidny rating kredytowy na poziomie inwestycyjnym – informuje spółka. Priorytetem firmy na najbliższe trzy lata będzie budowa morskich farm wiatrowych o mocy 8,4 GW, co prawie podwoi zainstalowaną moc w morskiej energetyce wiatrowej (do 18 GW). Całkowita moc zainstalowana OZE do końca 2027 roku ma wynieść 27,3 GW. Firma szacuje, że EBITDA grupy do 2026 roku wyniesie 29-33 mld koron duńskich (3,9-4,4 mld euro).

Rasmus Errboe, prezes i dyrektor generalny grupy Ørsted, która w Polsce realizuje projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku wraz z PGE, zapewnił jednocześnie, że wciąż wierzy w długoterminowe dobre perspektywy dla energetyki wiatrowej na morzu i innych źródeł OZE, choćby ze względu na zakładane podwojenie globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną do 2050 roku.

Inwestycje w ropę

Wcześniej norweski Equinor, będący akcjonariuszem Ørstedu, poinformował, że również obniża cele w zakresie rozwoju OZE, z 12-16 GW do 10-12 GW. Zrezygnował też z przeznaczania do 2030 roku 50 proc. nakładów inwestycyjnych na projekty związane z OZE i niskoemisyjnymi rozwiązaniami. W zamian zamierza zwiększyć produkcję ropy o 10 proc. w latach 2024-27, by zapewnić sobie zyski i przepływy pieniężne. W ciągu najbliższych dwóch lat zmniejszy też inwestycje w OZE do 5 mld dolarów z ok. 10 mld dolarów.

Dyrektor generalny firmy Anders Opedal przyznał, że przechodzenie na niskoemisyjną energię postępuje wolniej niż zakładano, w dodatku koszty projektów rosną. Obawy o niższą rentowność skłoniły firmę do rewizji dotychczasowych założeń. Mimo to jest on przekonany, że Equinor osiągnie cel zerowej emisji netto do 2050 roku.

To nie koniec rewizji na rynkach. Także TotalEnergies poinformował, że zmniejszy swoje inwestycje w niskoemisyjną energię o 500 mln dolarów, z 5 do 4,5 mld dolarów po tym, jak zanotował spadek zysku netto o 26 procent rok do roku. Wcześniej brytyjskie koncerny BP i Shell ograniczyły swoje zielone obietnice, skupiając się w większym stopniu na ropie i gazie, co ma zapewnić wzrost zysków.