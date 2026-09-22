Ciepłownictwo mierzy się z trzema barierami: surowcową, technologiczną i regulacyjną

Spółki Skarbu Państwa, które są pod nadzorem ministra aktywów państwowych, już są w głębokiej transformacji. Każda z nich pokazała strategię, w której jasno i wyraźnie wskazuje swoją drogę. Jest tam mowa o dekarbonizacji, inwestycjach w odnawialne źródła energii i oczywiście w biomasę – mówi Monika Gawlik, dyrektor Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

