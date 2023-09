Jak odpowiedzieć na wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym

Jakub Kowalski analizował, co może znaczyć używane przez UE określenie gazu jako „paliwa przejściowego".

– Unia Europejska jeszcze nie zna odpowiedzi, jak długo ta „przejściowość" ma trwać. Strategiczne, kluczowe dokumenty co chwilę się zmieniają, jest coraz większy sceptycyzm wobec samochodów na prąd, pojawiają się zakazy wjazdu do garaży podziemnych czy na promy. Więc my dzisiaj nie bardzo wiemy, do czego mamy dojść. Tym trudniej mówić o gazie, jako o paliwie przejściowym, bo jestem przekonany, że przez długi czas będzie to paliwo podstawowe. Na pewno nie będzie to podstawowy pakiet dla gospodarstw domowych, dla klientów indywidualnych, bo my to już w naszych strategiach i naszych działaniach dostrzegamy. Mamy po pierwsze odpływ klientów indywidualnych, którzy po agresji Rosji na Ukrainę zaczęli patrzeć na gaz sceptycznie również przez pryzmat swoich portfeli, bo te ceny znacząco rosły. Po drugie mamy kłopot z przyłączaniem klientów indywidualnych, bo rosną koszty przyłączenia, spada przychód z takiego klienta. Bo zużywa on coraz mniej gazu – nie ma kuchenki gazowej, ma sprawny piec, dużo lepszy niż kiedyś, dobrze docieplony dom. W efekcie wolumen zużywany przez takiego klienta jest dużo niższy – wyjaśniał członek zarządu ds. operacyjnych w PSG.

– Dlatego w najbliższych latach będziemy iść w stronę wspomnianych już w debacie klientów zawodowych, na przykład mniejszych ciepłowni powiatowych, które już teraz stoją do nas w kolejce do przyłączenia. Mamy dzisiaj ponad 2 tys. klientów zawodowych, którzy pukają do naszych drzwi w tej sprawie. To jest dla nas dobry biznes, mamy na nim zwrot, mimo że na realizowanie tych przyłączeń potrzebne są ogromne środki finansowe. Drugim kierunkiem rozwoju jest biometan. Ale pamiętajmy, że tak naprawdę dla klienta, czy to indywidualnego, czy zawodowego, nie ma żadnego znaczenia, czy w rurze będzie płynął klasyczne gaz ziemny, czy też biometan. To jest bardziej kwestia bezpieczeństwa energetycznego państwa i przyszłej pracy nas wszystkich, wielu podmiotów, ministerstw z tymi, którzy będą wytwórcami biometanu i miejmy nadzieję, będą wprowadzali go do sieci dystrybucyjnej. Trzeba też pamiętać, że nawet gdybyśmy mieli dzisiaj działające biometanownie to okazałoby się, że bardzo wiele z nich wybrałoby inne sposoby na spożytkowanie, zużycie produkowanego przez siebie biometanu niż zatłaczanie go do sieci dystrybucyjnej. Bo to jest też biznes, to im się po prostu musi opłacać. A dzisiaj bez systemu wsparcia zatłaczanie biometanu do sieci dystrybucyjnej wcale nie musi być dla nich opłacalne i my to słyszymy na rynku – opowiadał Jakub Kowalski.

Mówiąc o najważniejszych wyzwaniach prof. Jacek Dach wskazał, że czekają nas ogromne zmiany na rynku biogazu. – Choć to są małe rynki to mamy ogromny potencjał techniczny sięgający 7 mld m sześc. Natomiast chciałbym też podkreślić, że typowe polskie rolnictwo nie będzie miało szans w przyszłości, jeżeli Ukraina wejdzie do Unii albo się z nią stowarzyszy. Rolnicy będą się musieli przekształcać. Rolnictwo energetyczne, produkcja biogazu, biometanu będzie jedną z szans – uważa naukowiec.

Ireneusz Krupa stwierdził, że nie ma zagrożenia dla przyszłości PSG związanego z relatywnie szybkim odejściem od gazu. – Gaz będzie nadal transportowany naszym sieciami. Będziemy się zmieniać zgodnie z kierunkiem transformacji energetycznej i „zazielenianiem" gazu. Ten proces będzie musiał przebiegać w sposób zrównoważony. Nie może to nastąpić rewolucyjnie, z dnia na dzień. Czekają nas zmiany, ale gaz nadal będzie przesyłany, bo choć pojawia się konkurencja, to na dziś innych rozwiązań na razie nie ma – podkreślił.

Jakub Kowalski stwierdził, że w świetle aktualnych wyzwań PSG musi spoglądać na wspomnianą grupę klientów zawodowych i pozyskać środki na realizację ich przyłączeń i gazyfikacji „bardzo wielu podmiotów zawodowych, w tym elektrociepłowni". – Musimy zastanowić się, w jakiś sposób traktować takie gazyfikacje, które nam się nie opłacają, czy to klientów indywidualnych, czy całych obszarów, które oczekują na takie klasyfikacje. Mamy tu pewne postulaty również legislacyjne i chcielibyśmy o tej grupie nie zapominać. Bo są dzisiaj klienci, którzy chcieliby się przyłączyć, a nam się to nie opłaca. Więc może warto wypracować taki mechanizm, który pozwoli nam spotkać się pośrodku – mówił. – Musimy modernizować naszą sieć dystrybucyjną, co również będzie wymagało środków finansowych, ale od tego zależy bezpieczeństwo i gospodarstw domowych, i podmiotów zawodowych. A robiąc to wszystko jednocześnie nie możemy zapominać o działaniach związanych z gotowością na przyjęcie biometanu i z transportowaniem bądź budową sieci wodorowych – podsumował Jakub Kowalski.