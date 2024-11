18 listopada duński parlament zatwierdził podatek, nad którym politycy koalicji i opozycji, przedstawiciele organizacji rolniczych i organizacji przyrodniczych debatowali od początku 2024 roku. Porozumienie odnośnie wysokości stawek podatku osiągnięto i podpisano w czerwcu tego roku. Podatek będzie wprowadzany dwuetapowo: w 2030 i 2035 roku.

Reklama

Dania zatwierdza nowy podatek dla rolnictwa

Nowe porozumienie zatwierdza wprowadzenie pierwszego na świecie podatku od emisji CO2 w rolnictwie. W ramach porozumienia przyjęto wdrożenie dwóch stawek podatkowych. Pierwsza stawka w wysokości 120 koron (ok. 70 zł) za 1 tonę emisji metanu (w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla) będzie obowiązywać od 2030 roku. W 2035 roku stawka podatku wzrośnie do 300 koron (ok. 173 zł) za 1 tonę emisji CO2. Pierwotna wersja „podatku klimatycznego dla rolników” zakładała trzy stawki podatkowe w wysokości 125 koron, 375 koron i 750 koron.

Podczas procesu negocjacji przeciwnicy wdrożenia podatku podawali m.in. argument możliwego wzrostu cen mięsa i mleka. Z raportu zamówionego przez duński rząd wynikało, że wdrożenie pierwotnie zaproponowanej, najwyższej stawki podatku (750 koron) mogłoby doprowadzić do wzrostu cen wołowiny o 10 proc. Przewidywany wzrost cen mleka oszacowano na ok. 5 proc. Ostatecznie trzy wstępnie zaproponowane stawki podatkowe zostały odrzucone.

Ograniczenie emisji CO2 i ochrona środowiska

Kluczowym celem nowego podatku ma być ograniczenie emisji CO2 z rolnictwa o 70 proc. do 2030 roku. Porozumienie przyjęte przez duński rząd zakłada również m.in. docelowe przekształcenie znacznej części obszarów rolniczych na tereny leśne. Jak podaje dziennik „The Copenhagen Post” w ramach przyjętego porozumienia zaplanowano m.in. posadzenie ok. 250 tys. hektarów nowych lasów i przywrócenie ok. 140 tys. hektarów torfowisk. BBC podkreśla z kolei, że przyjęty w Danii program przewiduje również działania w celu zmniejszenia zanieczyszczenia naturalnego środowiska azotem. Oszacowano, że w ramach zaplanowanych działań emisja azotu może zostać zmniejszona o 13 780 ton rocznie począwszy od 2027 roku. Według danych z raportu zamówionego przez duński rząd pola uprawne zajmują obecnie ok. 60 proc. powierzchni Danii (co pod kątem procentowej powierzchni upraw w stosunku do powierzchni całego kraju stawia ją w jednej kategorii m.in. z Bangladeszem).