Wright, który – jak pisze agencja Reuters – nie ma żadnego doświadczenia politycznego, pisał wiele o konieczności zwiększenia produkcji paliw kopalnych, aby „uwolnić ludzi od ubóstwa”.

Czytaj więcej Giełda Akcje spółek medycznych w dół. Nominacja Trumpa dla RFK Jr wystraszyła inwestorów Kursy akcji producentów szczepionek, firm medycznych i związanych z opieką zdrowotną spadały po informacji że sekretarzem Departamentu i Opieki Społecznej zostanie znany Robert F. Kennedy Jr. , który nie uznaje szczepionek

Zwolennik zwiększenia wydobycia ropy i gazu

Wright wzbudził emocje, kiedy w 2019 r., przed kamerą napił się płynu szczelinującego, aby pokazać, że nie jest on niebezpieczny dla człowieka. Płyn służący do szczelinowania hydraulicznego wykorzystywany jest przy wydobyciu ropy i gazu z łupków. Organizacje środowiskowe wskazywały, że płyn ten wpływa na jakość wód podziemnych. Jego firma świadczy właśnie usługi szczelinowania hydraulicznego. Jak sam mówi Liberty Energy odpowiada za szczelinowanie 20 proc. odwiertów na lądzie w kraju. Według Wrighta firma warta jest 3 mld dol., i odpowiada za prawie 10 proc. całkowitej produkcji energii w USA.

Jest także zwolennikiem hasła Trumpa nawołującego do zwiększeni wydobycia ropy i gazu z krajowych złóż. – Składam tę obietnicę wielkim ludziom Ameryki, że natychmiast zakończę niszczycielski kryzys inflacyjny, obniżę stopy procentowe i obniżę koszty energii – powiedział Trump na Krajowej Konwencji Republikanów powtarzając "We will drill, baby, drill."

Jednak jak wskazuje Reuters, produkcja ropy naftowej w USA i tak osiągnęła najwyższy poziom pod rządami Bidena, i nie jest jasne, jak bardzo Wright i nowy rząd zdołają ją zwiększyć. W 2023 r., podczas rządów Bidena, USA pobiły rekord krajowej produkcji ropy naftowej. USA wyprodukowały więcej ropy naftowej niż jakikolwiek inny kraj w historii – średnio 12,9 mln baryłek dziennie, według amerykańskiej Energy Information Administration.

Większość decyzji dotyczących nowych odwiertów podejmują prywatne firmy działające na terenach niebędących własnością rządu federalnego. W wywiadzie dla Bloomberg TV w lipcu Wright zasugerował, że administracja Trumpa rozszerzy wiercenia na gruntach federalnych i ułatwi wydawanie pozwoleń na infrastrukturę, taką jak rurociągi.