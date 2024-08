Niemiecka gospodarka na zakręcie. Firmy straszą zwolnieniami

Za blisko połowę spadku zużycia energii (1,5 proc.) odpowiada co prawda łagodniejsza pogoda, ale reszta to efekt słabszej kondycji niemieckiej gospodarki. Lipcowy wskaźnik PMI dla Niemiec wskazuje na pogorszenie koniunktury gospodarczej i słabą kondycję niemieckiego przemysłu. Indeks obniżył się do 43,2 punktu z 43,5 punktu w czerwcu. Także sektor usług wykazuje oznaki spowolnienia, choć wciąż utrzymuje się powyżej 50 punktów – spadł w lipcu do 52,5 pkt. z 53,1 pkt. w czerwcu.

Nastroje w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym pogarszają się. W lipcu wskaźnik Instytutu Ifo mierzący klimat biznesowy w sektorze motoryzacyjnym spadł do minus 18,3 pkt. z minus 9,5 pkt. w czerwcu. Zarówno ocena przez branżę obecnej sytuacji jak i oczekiwania na najbliższe trzy miesiące są gorsze niż w czerwcu.

Za Odrą słabnie zainteresowanie nowymi samochodami elektrycznymi. Według Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego, w ciągu ostatniego miesiąca zarejestrowano 30762 samochody czysto elektryczne – o niecałe 37 proc. mniej niż w lipcu 2023 roku. Ale problem nie dotyczy wyłącznie elektryków. W lipcu zarejestrowano łącznie 238263 samochody, o 2,1 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Wciąż pozostaje bardzo duża różnica w zestawieniu z poziomami sprzed pandemii. Lipcowa sprzedaż była o 28 proc. niższa niż w lipcu 2019 r.

Nieciekawe nastroje utrzymują się też w branży chemicznej. Tu w czerwcu indeks klimatu biznesowego spadł do minus 4,5 pkt. z plus 4,9 pkt. w maju. W lipcu wskaźnik uległ dalszemu pogorszeniu - do minus 10,5 pkt. Niemiecki instytut odnotowuje, że spadł popyt na chemikalia. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w sektorze ograniczono do 74,8 proc. w lipcu. To znacznie poniżej długoterminowej średniej wynoszącej 82 proc.