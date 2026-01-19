Aktualizacja: 19.01.2026 19:18 Publikacja: 19.01.2026 18:12
Kijów
Foto: PAP/EPA/MARIA SENOVILLA
Kwota zebrana w ramach inicjatywy „Ciepło z Polski dla Kijowa” przekroczyła 2,7 mln zł. Obecny cel zbiórki to 3 mln zł. – W obecnej, dramatycznej sytuacji jest to pomoc niezwykle ważna i realnie ratująca ludzkie życie – podkreśla Vasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce.
W Kijowie od wielu dni temperatura spada poniżej -17°C, a większość mieszkańców pozostaje odcięta od prądu i ogrzewania po zmasowanych atakach na infrastrukturę energetyczną.
Jak informują nas Polenergia i Kulczyk Foundation, podmioty te wspierają tę akcję i przeznaczyły 500 tys. zł na generatory dla Ukrainy. – Dzięki przekazanym przez oba podmioty środkom zostanie zakupionych 120 generatorów, które zapewnią mieszkańcom Kijowa dostęp do ciepła, światła i energii niezbędnej do przeżycia w ekstremalnych warunkach zimowych. Dominika Kulczyk apeluje do branży energetycznej o wsparcie akcji – informuje spółka.
Dominika Kulczyk, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polenergii, podkreśla, że mieszkańcy Kijowa walczą dziś nie tylko z mrozem, ale i z poczuciem osamotnienia. – Ciepło płynące z Polski może stać się dla nich czymś więcej niż energią – sygnałem, że świat o nich pamięta. Wierzę, że polska energetyka, ponad różnicami i interesami, potrafi stanąć razem, gdy stawką jest ludzkie życie. Każdy generator to możliwość ogrzania dziecka, ugotowania posiłku, skontaktowania się z bliskimi. To symbol naszej empatii i odpowiedzialności. Dlatego apeluję do całej branży: zróbmy to wspólnie i pomóżmy Kijowowi przetrwać zimę – mówi Dominika Kulczyk.
Duże spółki energetyczne, które zapytaliśmy o uczestnictwo w tej akcji, deklarują pomoc i zaangażowanie.
W pierwszym miesiącu 2026 r. Rosja nasiliła ostrzał kijowskiej infrastruktury energetycznej, tymczasowo pozostawiając połowę Kijowa bez ogrzewania w czasie siarczystego mrozu. W nocy 13 stycznia Rosja przypuściła najbardziej zmasowany atak na ukraińską sieć energetyczną, w którym najbardziej ucierpiał Kijów.
Poważnie uszkodzone zostały główne elektrociepłownie w mieście. W związku z konsekwencjami ataku w stolicy i niektórych częściach regionu wprowadzono stany wyjątkowe, które do tej pory nie zostały odwołane.
Pod koniec ub. tygodnia w Kijowie i części obwodu kijowskiego nadal występowały przerwy w dostawach prądu. 15 stycznia rano wprowadzono przerwy w dostawach prądu w obwodach połtawskim i sumskim. Decyzja została podjęta ze względu na fatalną sytuację w sieci energetycznej w wyniku rosyjskiego ostrzału. W samym Kijowie około 400 kilkunastopiętrowych bloków mieszkalnych nadal pozostawało bez ogrzewania.
