Reklama

Ciepło z Polski dla Kijowa. Firmy energetyczne dołączają do pomocy

Polskie firmy dołączają do akcji „Ciepło z Polski dla Kijowa” organizowanej przez fundację Stand with Ukraine. O swoim zaangażowaniu w tę pomoc jako jedna z pierwszych firm mówi Polenergia. Kolejne spółki zapowiadają, że dołączą do akcji.

Publikacja: 19.01.2026 18:12

Kijów

Kijów

Foto: PAP/EPA/MARIA SENOVILLA

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak polskie firmy wspierają akcję „Ciepło z Polski dla Kijowa”?
  • Jakie cele finansowe zostały określone w ramach tej inicjatywy?
  • Dlaczego pomoc energetyczna jest kluczowa dla mieszkańców Kijowa?
  • W jaki sposób Polenergia i Kulczyk Foundation wspierają akcję?
  • Jak Rosyjskie ataki wpłynęły na sytuację energetyczną w Kijowie?
  • Jakie działania podjęto w regionie kijowskim w odpowiedzi na kryzys energetyczny?

Kwota zebrana w ramach inicjatywy „Ciepło z Polski dla Kijowa” przekroczyła 2,7 mln zł. Obecny cel zbiórki to 3 mln zł. – W obecnej, dramatycznej sytuacji jest to pomoc niezwykle ważna i realnie ratująca ludzkie życie – podkreśla Vasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce.

W Kijowie od wielu dni temperatura spada poniżej -17°C, a większość mieszkańców pozostaje odcięta od prądu i ogrzewania po zmasowanych atakach na infrastrukturę energetyczną.

Polenergia i inne spółki energetyczne dołączają do akcji „Ciepło z Polski dla Kijowa”

Jak informują nas Polenergia i Kulczyk Foundation, podmioty te wspierają tę akcję i przeznaczyły 500 tys. zł na generatory dla Ukrainy. – Dzięki przekazanym przez oba podmioty środkom zostanie zakupionych 120 generatorów, które zapewnią mieszkańcom Kijowa dostęp do ciepła, światła i energii niezbędnej do przeżycia w ekstremalnych warunkach zimowych. Dominika Kulczyk apeluje do branży energetycznej o wsparcie akcji – informuje spółka.

Czytaj więcej

Kamczatka
Gospodarka
Śnieg przygniótł Kamczatkę. Gospodarka stanęła, wprowadzony stan wyjątkowy
Reklama
Reklama

Dominika Kulczyk, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polenergii, podkreśla, że mieszkańcy Kijowa walczą dziś nie tylko z mrozem, ale i z poczuciem osamotnienia. – Ciepło płynące z Polski może stać się dla nich czymś więcej niż energią – sygnałem, że świat o nich pamięta. Wierzę, że polska energetyka, ponad różnicami i interesami, potrafi stanąć razem, gdy stawką jest ludzkie życie. Każdy generator to możliwość ogrzania dziecka, ugotowania posiłku, skontaktowania się z bliskimi. To symbol naszej empatii i odpowiedzialności. Dlatego apeluję do całej branży: zróbmy to wspólnie i pomóżmy Kijowowi przetrwać zimę – mówi Dominika Kulczyk.

Duże spółki energetyczne, które zapytaliśmy o uczestnictwo w tej akcji, deklarują pomoc i zaangażowanie.

Kijów bez ogrzewania 

W pierwszym miesiącu 2026 r. Rosja nasiliła ostrzał kijowskiej infrastruktury energetycznej, tymczasowo pozostawiając połowę Kijowa bez ogrzewania w czasie siarczystego mrozu. W nocy 13 stycznia Rosja przypuściła najbardziej zmasowany atak na ukraińską sieć energetyczną, w którym najbardziej ucierpiał Kijów.

Poważnie uszkodzone zostały główne elektrociepłownie w mieście. W związku z konsekwencjami ataku w stolicy i niektórych częściach regionu wprowadzono stany wyjątkowe, które do tej pory nie zostały odwołane.

Czytaj więcej

Ludzie ogrzewają się w namiocie udostępnionym przez służby ratunkowe mieszkańcom Kijowa, których mie
Gospodarka
Dramat mieszkańców Kijowa. Żyją bez ogrzewania, prądu, wody w 15-stopniowym mrozie

Pod koniec ub. tygodnia w Kijowie i części obwodu kijowskiego nadal występowały przerwy w dostawach prądu. 15 stycznia rano wprowadzono przerwy w dostawach prądu w obwodach połtawskim i sumskim. Decyzja została podjęta ze względu na fatalną sytuację w sieci energetycznej w wyniku rosyjskiego ostrzału. W samym Kijowie około 400 kilkunastopiętrowych bloków mieszkalnych nadal pozostawało bez ogrzewania.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Ukraina Firmy Polenergia Energetyka Energetyka zawodowa
Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Energetyka Zawodowa
Tusk: Mimo ataków cybernetycznych na energetykę Polsce nie groził blackout
Minister energii Miłosz Motyka
Energetyka Zawodowa
Ataki hakerskie na polską energetykę. Minister energii Miłosz Motyka potwierdza
UE nie wyciąga wniosków z wysokich cen energii. Raport Draghiego stoi w miejscu
Energetyka Zawodowa
UE nie wyciąga wniosków z wysokich cen energii. Raport Draghiego stoi w miejscu
Łukasz Strambowski, prezes PSE Inwestycje
Energetyka Zawodowa
Tempo budowy autostrady energetycznej Północ-Południe zależy od offshore
Piotr Żak, syn Zygmunta Solorza
Energetyka Zawodowa
Syn Zygmunta Solorza pokieruje spółką ZE PAK. Powrót byłego ministra w rządzie Donalda Tuska
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama