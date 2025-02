Cztery dni chaosu na Sri Lance. Małpa wyłączyła prąd na całej wyspie

To nie pierwszy raz, gdy wyspa doświadcza podobnych problemów. Latem 2022 roku mieszkańcy Sri Lanki musieli mierzyć się z wielomiesięcznymi przerwami w dostawie prądu, gdy kraj pogrążył się w kryzysie gospodarczym. Na stacjach paliw zabrakło wtedy benzyny oraz oleju napędowego, co wywołało zamieszki i zmusiło elektrownie do ograniczenia dostaw energii.