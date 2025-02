Bałtyckie tygrysy kończą z rosyjskim prądem

– Od ponad roku nie kupujemy energii elektrycznej ani z Rosji, ani z Białorusi. Oznacza to, że synchronizacja z sieciami europejskimi nie będzie miała negatywnego wpływu na rynek energii elektrycznej. Wpływ synchronizacji na ceny prądu jest zupełnie minimalny lub praktycznie zerowy – zapewnił minister. – Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. To jest normalne i na pewno nie wiąże się z realizacją projektu synchronizacji. Są burze i inne kataklizmy, które mogą prowadzić do przerw w dostawie prądu. I w rzeczywistości zagrożenia te stanowią o wiele większe ryzyko i powodują większe szkody – powiedział Vaičiūnas. Według ministra w przypadku lokalnych przerw w dostawie prądu Litwa wykorzysta magazyny energii i inne rozwiązania techniczne.

BRELL nie daje bezpieczeństwa

Republiki bałtyckie wraz z Rosją i Białorusią były częścią rosyjskiego systemu elektroenergetycznego IPS/UPS, tzw. pierścienia BRELL, w którym częstotliwość energii elektrycznej regulowana jest centralnie w Moskwie. Oficjalnie Litwa, Łotwa i Estonia zakończą umowę BRELL 7 lutego. Następnego dnia, 8 lutego, odłączeni operatorzy bałtyccy rozpoczną wspólne, izolowane prace testowe. Synchronizacja ze strefą kontynentalnej Europy nastąpi 9 lutego.

Ma ona zapewnić „niezależną, stabilną i niezawodną kontrolę częstotliwości systemów przesyłowych prądu krajów bałtyckich”. Zwiększy bezpieczeństwo energetyczne w regionie, a to jest w obecnej sytuacji geopolitycznej najważniejsze. Cała przygotowywana od ponad sześciu lat operacja realizowana jest przez operatorów systemów przesyłowych republik bałtyckich i Polski. Jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Sieci Infrastrukturalnych. Wysokość dofinansowania to 1,2 mld euro i powinna pokryć do 75 proc. całkowitych kosztów projektu. Pozostałe 25 proc. zapłacą podatnicy bałtyckich republik.

Jeszcze jedno połączenie z Polską – Harmony Link

Od rozpadu ZSRR republiki bałtyckie były dla rosyjskiego państwowego monopolisty sieciowego – Inter RAO, głównym dostawcą dewiz za eksportowany prąd. W 2019 roku na Litwę przypadła jedna trzecia dostaw. Teraz Rosja i Białoruś pozostaną z nadwyżką prądu.

Już w 2021 r. okazało się, że Litwa, Łotwa i Estonia poradzą sobie bez rosyjskiej energii. Odłączyły się wtedy od BRELL na dwa dni, a dzięki dodatkowemu importowi z Polski i Szwecji republiki zbilansowały system.