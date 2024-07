Jak poinformowali w poniedziałek operatorzy, porozumienie określa zasady współpracy przy budowie nowej, dwutorowej linii prądu zmiennego o napięciu 220 kV pomiędzy stacjami Ełk Bis w Polsce i nową stacją Giziai na Litwie. Na potrzeby połączenia PSE wybudują również dwie nowe stacje - Norki i Wigry. Zmodernizowana zostanie również istniejąca linia 220 kV Ostrołęka - Ełk Bis.

Reklama

Czytaj więcej Elektroenergetyka Polska i Litwa mogą wrócić do budowy drugiego lądowego mostu energetycznego Polskie Sieci Elektroenergetycznego i Litgrid, operatorzy sieci przesyłowych w Polsce i na Litwie, rozważają nowy wariant drugiego połączenia elektroenergetycznego Harmony Link po dnie Morza Bałtyckiego. Operatorzy mogą wrócić do budowy lądowego połączenia.

Operatorzy zaznaczyli, że do końca 2024 r. PSE i Litgrid podejmą tzw. ostateczną decyzję finansową, co umożliwi rozpoczęcie przygotowań do przetargu oraz pozyskania niezbędnych pozwoleń. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem przetargi na prace budowlane zostaną przeprowadzone w 2026 r., a nowe połączenie zostanie oddane do użytku do końca 2030 r.

Harmony Link ma połączyć Polskę i Litwę mostem elektroenergetycznym

W kwietniu 2023 r. PSE i Litgrid anulowały przetargi na budowę Harmony Link w wariancie podmorskiego połączenia HVDC. Wynikało to ze znacznego wzrostu kosztów zakupu kabla i stacji przekształtnikowych. Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Litwy kontynuowali projekt, poszukując rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów inwestycji oraz jej realizację w najkrótszym możliwym czasie. Jedną z analizowanych opcji była budowa linii lądowej.