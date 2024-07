Zapowiedź premiera budzi wątpliwości. Prąd z węgla dla Ukrainy bez opłaty za emisje

Jak zatem czytać pomysł premiera? Być może to próba rozbudzenia publicznej dyskusji na temat pomocy ukraińskiej energetyce, borykającej się z systematycznym niszczeniem przez rosyjskie naloty, oraz próba zasygnalizowania potrzeby ulżenia polskiej energetyce. Co ciekawe, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie z kilku niezależnych źródeł, jednym z autorów pomysłu miał być prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, który w czasie ostatniej kampanii do parlamentu był członkiem zaplecza eksperckiego Koalicji Obywatelskiej.

Konieczna zmiana unijnej dyrektywy emisyjnej EU ETS

Zdaniem prof. Artura Nowaka, członka Komitetu Nauk Prawnych i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, nie ma możliwości jakiejkolwiek interwencji i odstąpienia od opłat od emisji CO2 za prąd wyprodukowany z węgla bez zmiany w samej dyrektywie, co może zająć czas. – Wyprodukowanie prądu z węgla bez opłat jest po prostu sprzeczne z logiką samej dyrektywy. Jej funkcją jest przeniesienie kosztów produkcji na producenta energii. Moim zdaniem propozycja premiera Tuska to próba uzyskania z Komisji Europejskiej jakichś zwolnień dla polskiej energetyki, ale do tego będzie potrzebna zgoda innych krajów UE, które niekoniecznie muszą się na to zgodzić. Jedno jest pewne – będzie to wymagało zmian w prawie – mówi.

Nieco szerzej na sprawę patrzy Maciej Burny z firmy doradczej Enerxperience, który był m.in. sekretarzem i członkiem rady zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w latach 2012–2018. – Na bazie obecnie obowiązującej dyrektywy EU ETS takich możliwości prawnych nie ma. W tej sprawie – na zasadzie pilnej interwencji – mogłaby w teorii zadziałać Rada Unii Europejskiej, poprzez podjęcie decyzji np. o krótkotrwałej i ograniczonej wolumenowo derogacji od obowiązku zakupu uprawień do emisji CO2 na rzecz instalacji produkujących energię dla Ukrainy – wskazuje nasz rozmówca. Dodaje jednak, że decyzję można by podjąć w trybie specjalnej procedury ustawodawczej, tak jak to miało miejsce w przypadku rozporządzeń Rady UE hamujących ceny energii i gazu czy przyspieszających ułatwienia pozwoleń dla OZE z 2022 r. – w efekcie kryzysu energetycznego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę.

Na tej ścieżce można przyjąć rozporządzenia nawet w kilka tygodni bez długiej procedury uzgodnień z Parlamentem Europejskim. – Traktaty przewidują bowiem specjalną procedurę ustawodawczą. Warunkiem jest jednak uzyskanie poparcia wśród innych krajów członkowskich dla takiej propozycji, o co może być szczególnie trudno, biorąc pod uwagę obecne przewodnictwo Węgier w Radzie UE, sceptycznych wobec pomocy Ukrainie – zaznacza nasz rozmówca.

Polski prąd do Ukrainy już trafia

Już teraz funkcjonują dwa połączenia między systemami polskim i ukraińskim, którymi w razie potrzeby płynie prąd z Polski do Ukrainy, ale i z Ukrainy do Polski. Linia Dobrotwór–Zamość o napięciu 220 kV działa tylko w kierunku importu do Polski. Linia 400 kV Rzeszów–EJ Chmielnicki umożliwia zarówno import, jak i eksport.